حذف۴بوکسور کرمانشاه از دورمسابقات قهرمانی کشور/۲ مدال برنزقطعی شد

خدر ولدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور ۴ نماینده کرمانشاه با قبول شکست برابر رقبای خود از گردونه مسابقات حذف شدند و ۲ بوکسور دیگر نیز به یک چهارم نهایی راه یافتند.

دبیر هیئت بوکس استان کرمانشاه افزود: در وزن ۶۰ کیلوگرم عرفان سلیمی نتیجه را به بوکسوری از اردبیل واگذار کرد و عباس افشارنیا در وزن ۷۵ کیلوگرم با قبول شکست برابر حریفی از لرستان ار دور مسابقات خارج شد.

ولدی در ادامه گفت: مهرداد عظیمی مشتزن وزن ۸۱ کیلوگرم کرمانشاهی نیز به بوکسوری از تهران باخت و حذف شد و در وزن ۹۱+ سعید نورایی مقابل مشتزن مازندرانی شکست را پذیرا شد.

وی بیان کرد: بیژن کسایی مشتزن وزن ۶۹ کیلوگرم نیز در مصاف با حریفی از استان سیستان و بلوچستان توانست به پیروزی دست یافته و ضمن سعود به مرحله یک چهارم مسابقات مدال برنز خود را قطعی کند.

دبیر هیئت بوکس استان کرمانشاه افزود: در وزن ۹۱ کیلوگرم نیز سالار غلامی توانست بر بوکسوری از اراک پیروز شود و با حضور در مرحله یک چهارم خیال خود را از کسب مدال برنز راحت کند.

ولدی در پایان بیان کرد: بیژن کسایی و سالار غلامی امشب در صورت پیروزی بر حریفان خود به فینال مسابقات راه پیدا خواهند کرد.