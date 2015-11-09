زوج لوزانو-سیچلو در تیم ملی والیبال/ آناستازی همیشه در اولویت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی در خصوص مذاکرات افشاردوست و خوش خبر با گزینه‌های هدایت تیم ملی ایران در لهستان گفت: در جلسات متعددی که در فدراسیون برگزار شد برای اینکه ریسک نکنیم و بتوانیم تیم را برای انتخابی المپیک خوب آماده کنیم، به این نتیجه رسیدیم قطعا نیمکت تیم ملی نیاز به تقویت دارد. با توجه به اینکه عوامل مختلف در موفقیت یک تیم نقش دارند و اگر هر کدام از این عوامل دچار نقصان باشد در نتیجه تیم اثر منفی می گذارد بنابراین به این باور رسیدیم که باید تغییراتی را در تیم ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: از طرفی خود کواچ هم در کارهای خود مدل‌هایی داشت که در رهبری تیم از نظر اقتدار و شادابی بازیکنان مشکلاتی ایجاد کرده بود که نگران شدیم حتی در صورت تقویت نیمکت بار دیگر ریسک کرده‌ایم بنابر این در حال بررسی وضعیت چند مربی خوب هستیم و هماهنگ کردیم از نزدیک با چند مربی خوب دنیا مذاکرات خوبی داشته باشیم.

رئیس فدراسیون والیبال یادآور شد: از طرفی در نظر داشتیم درباره کادر کامل مربیگری مذاکراتی صورت گیرد و نیز تمرینات آنها و دیسیپلین حاضر در تمرینات را از نزدیک نظاره‌گر باشند و چند بازی را نیز تماشا کنند و کوچینگ آنها را هم تحت نظر داشته باشند تا در پایان هفته جاری تصمیم نهایی را بگیریم. قصد ما این است روز ۱۵ اسفند اولین اردو را داشته باشیم و مربی مورد نظر باید در این تاریخ در تهران باشد.

داورزنی در پاسخ به این سوال که آیا قطع همکاری کامل با کواچ صورت گرفته است، گفت: به احتمال بسیار زیاد با توجه به اینکه رفتن به المپیک برای ما خیلی مهم است و نیز بحث‌هایی که با خود کواچ داشتیم بتوانیم با گزینه فدراسیون که بتواند اهداف ما را به نتیجه برساند با مربی جدید ادامه خواهیم داد.

وی درباره گزارش روزنامه گازتادلو اسپورت در خصوص مربیگری لوزانو در ایران عنوان کرد: ایشان اعلام آمادگی کرد و در بحث‌های شفاهی پیشنهاد ما را پذیرفت. بحث کمک وی نیز مورد نظر بود. سیچلو با ولاسکو در تیم ایران بود که نوع تمرینات و رفتار وی را بازیکنان می‌شناسند و مورد قبول ولاسکو بود و لوزانو هم این موضوع را پذیرفته است.

رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: چون لوزانو بازیکنان را نمی‌شناسد ما به دنبال این ترکیب هستیم. البته سیچلو سرمربی کنونی قطر است ولی او می‌تواند زودتر به ایران بیاید. او سه سال با تیم کار کرده و امتحان خود را در کشورمان پس داده است و بنابراین ترکیب لوزانو و سیچلو مهم بود که در مذاکرات اولیه به توافق رسیده بودیم. از طرفی با آناستازی هم مذاکرات داشتیم که به طور غیر مستقیم عنوان کرده امکان توافق وجود دارد ولی باید مذاکرات را انجام دهیم.

داورزنی در پاسخ به این سوال که آناستازی یا لوزانو، کدام یک سرمربی ایران خواهند شد، گفت: این سوال سختی است و آخر هفته آن را قطعی می کنیم. هر دو مربی بنام و سابقه دار هستند و مورد قبول جامعه والیبال هستند. ما قبل از آمدن ولاسکو و حتی با رفتن وی به دنبال آناستازی بودیم که شرایط وی سخت بود. حالا هم سرمربی گدانسک است و شاید نتواند زودتر به ایران بیاید. اکنون هم در حال مذاکره هستیم که اگر شرایط را بپذیرد که اولویت است ولی به نظر می‌رسد شانس زوج لوزانو و سیچلو بیشتر از آناستازی است.