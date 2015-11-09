آتش سوزی وسیع در کمپ جزیره «کریسمس»/مرگ مشکوک یک مهاجر ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، آتش سوزی وسیع در اردوگاه پناهجویان جزیره «کریسمس» – محل نگهداری مهاجرین غیر قانونی که قصد به دست آوردن تابعیت کشور استرالیا را دارند- موجب شده تا مامورین امنیتی حفظ جان خود را به تلاش برای اطفاء حریق ترجیح داده و اقدام به ترک اردوگاه کنند.

این آتش سوزی به دنبال شروع ناآرامی ها در اعتراض به مرگ مشکوک یک مهاجر ایرانی به نام «فاضل چگینی» رخ داده است.

در بیانیه ای که از سوی اداره مهاجرت استرالیا صادر شد، شروع اعتراض به زمانی نسبت داده می شود که جمعی از ایرانیان حاضر در کمپ به نشانه اعتراض به مرگ هم وطن خود اقدام به تحصنی صلح آمیز نمودند. اما از قرار دیگر افراد حاضر در کمپ که ملیت های متفاوتی دارند از فرصت به وجود آمده برای ایجاد ناآرامی و آسیب به اموال عمومی سود بردند.

به گفته آنهایی که در حال حاضر در کمپ گرفتار شده و راهی برای خروج ندارند، ماشین های حامل نیروهای امنیتی محیط پیرامون را احاطه کرده اند اما هیچ تلاشی برای نجات مهاجرینی که در داخل کمپ گرفتار شده اند، به خرج نمی دهند. این در حالیست که طبق بیانیه سازمان مهاجرت، آسیب جدی به مراکز درمانی و سایر تسهیلات رفاهی کمپ وارد شده است.

به گفته سناتور «سارا هودسون» از حزب سبز استرالیا، با خروج نیروهای امنیتی از کمپ، مهاجرین بی آنکه پناهی داشته باشند به حال خود رها شده اند. وی ادامه داد که بارها به دولت کانبرا در خصوص وضعیت خطرناک جزیره کریسمس هشدار داده شده است اما متاسفانه استرالیا به هیچ یک از این هشدارها توجهی نمی کند.

البته شرایط نامساعد به امری عادی در کمپ های پذیرش مهاجرین استرالیا تبدیل شده و طول دوره ای که آنها برای اخذ تابعیت از این کشور صرف می کنند همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشر بوده است. به گفته بسیاری از منتقدین، عدم استقبال از مهاجرین جنبه های نژادپرستانه داشته و وجهه استرالیا را در محافل بین المللی خدشه دار خواهد کرد.

در فوریه امسال (۲۰۱۵) نیز یک ایرانی در جریان اعتراض به شرایط نامساعد کمپ جزیره «مانوس» جان خود را از دست داد و قرار است که پرونده رسیدگی به قتل وی اواخر ماه میلادی جاری دوباره به جریان بیافتد.