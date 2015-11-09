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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۹:۰۳

با سخنرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

اولین یادواره ۸۸ شهید بخش بهداشت و درمان استان سمنان برگزارمی شود

اولین یادواره ۸۸ شهید بخش بهداشت و درمان استان سمنان برگزارمی شود

دامغان - معاون بهداری سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان از برگزاری اولین یادواره ۸۸ شهید حوزه بهداشت و درمان استان در ۲۱ آبان ماه جاری با حضور وزیر بهداشت، در سمنان خبر داد.

حمید اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری اولین اجلاسیه۸۸ شهید حوزه بهداشت و درمان استان با حضور دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سمنان، اظهار داشت: این شهدا شامل پزشک، پرستار، امدادگر و راننده آمبولانس بوده اند که در طول دوران هشت سال دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی اضافه کرد: این آئین ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه جاری در سالن همایش های رازی دانشکده دندانپزشکی سمنان آغاز بکار خواهد کرد.

معاون بهداری سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان افزود: سخنرانی دکتر عبدالرحمان رستمیان نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، دکتر لاله افتخاری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، سردار فتحیان مسئول بهداشت و درمان سپاه در دوران دفاع مقدس، سردار عبداللهی معاون بهداشت و درمان کل سپاه و دکتر حسین بنازاده فوق تخصص جراحی اورولوژی و تجلیل از خانواده معظم شهدای بخش بهداشت و درمان استان از دیگر برنامه های این مراسم خواهد بود.

اقبالی گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه را امری ضروری بیان کرد و اظهار داشت: پزشکان، پرستاران و امدادگران باید همچون دوران دفاع مقدس به ترویج این فرهنگ با ارزش و مقدس توجه کنند.

وی اضافه کرد: برگزاری اجلاسیه شهدای گرانقدر بهداشت و درمان و گردهمایی ایثارگران این حوزه نماد یک کار بزرگ فرهنگی است و از افتخارات این حوزه همین بس که آنان همچون فرشتگانی بر بالین همه شهدا و جانبازان دوران دفاع مقدس حضور داشتند.

معاون بهداری سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان تصریح کرد: پزشکان، پرستاران و امدادگران در دوران جنگ و دفاع مقدس به بهترین نحو به وظایف شغلی و انسانی خود عمل کردند و بالاترین صحنه های ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشتند.

اقبالی با قدردانی از جایگاه و اهمیت حرفه پزشکی، پرستاری و امدادگری و نیز تلاش های این سپیدجامگان در دوران دفاع مقدس گفت: این جامعه در حوزه بهداشت و درمان از آزمون بزرگ دفاع مقدس سربلند بیرون آمد و لذا جامعه باید قدردان زحمات و ایثارگری های جامعه پرستاری باشد.

اولین یادواره ۸۸ شهید والامقام بهداشت و درمان و ایثارگران بهداشت و درمان استان سمنان از سوی معاونت بهداری سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان و با همکاری بسیج جامعه پزشکی دبیرخانه اجلاسیه سرداران سه هزار شهید استان سمنان و دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار می شود.

کد مطلب 2961245

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