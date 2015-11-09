اولین یادواره ۸۸ شهید بخش بهداشت و درمان استان سمنان برگزارمی شود

حمید اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری اولین اجلاسیه۸۸ شهید حوزه بهداشت و درمان استان با حضور دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سمنان، اظهار داشت: این شهدا شامل پزشک، پرستار، امدادگر و راننده آمبولانس بوده اند که در طول دوران هشت سال دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی اضافه کرد: این آئین ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه جاری در سالن همایش های رازی دانشکده دندانپزشکی سمنان آغاز بکار خواهد کرد.

معاون بهداری سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان افزود: سخنرانی دکتر عبدالرحمان رستمیان نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، دکتر لاله افتخاری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، سردار فتحیان مسئول بهداشت و درمان سپاه در دوران دفاع مقدس، سردار عبداللهی معاون بهداشت و درمان کل سپاه و دکتر حسین بنازاده فوق تخصص جراحی اورولوژی و تجلیل از خانواده معظم شهدای بخش بهداشت و درمان استان از دیگر برنامه های این مراسم خواهد بود.

اقبالی گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه را امری ضروری بیان کرد و اظهار داشت: پزشکان، پرستاران و امدادگران باید همچون دوران دفاع مقدس به ترویج این فرهنگ با ارزش و مقدس توجه کنند.

وی اضافه کرد: برگزاری اجلاسیه شهدای گرانقدر بهداشت و درمان و گردهمایی ایثارگران این حوزه نماد یک کار بزرگ فرهنگی است و از افتخارات این حوزه همین بس که آنان همچون فرشتگانی بر بالین همه شهدا و جانبازان دوران دفاع مقدس حضور داشتند.

معاون بهداری سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان تصریح کرد: پزشکان، پرستاران و امدادگران در دوران جنگ و دفاع مقدس به بهترین نحو به وظایف شغلی و انسانی خود عمل کردند و بالاترین صحنه های ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشتند.

اقبالی با قدردانی از جایگاه و اهمیت حرفه پزشکی، پرستاری و امدادگری و نیز تلاش های این سپیدجامگان در دوران دفاع مقدس گفت: این جامعه در حوزه بهداشت و درمان از آزمون بزرگ دفاع مقدس سربلند بیرون آمد و لذا جامعه باید قدردان زحمات و ایثارگری های جامعه پرستاری باشد.

اولین یادواره ۸۸ شهید والامقام بهداشت و درمان و ایثارگران بهداشت و درمان استان سمنان از سوی معاونت بهداری سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان و با همکاری بسیج جامعه پزشکی دبیرخانه اجلاسیه سرداران سه هزار شهید استان سمنان و دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار می شود.