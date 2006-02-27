ژاپن نگران منافع اقتصادي خود در ايران و خاورميانه است

به گزارش خبرگزارزي "مهر" احمد رشيد مالك در تحليل خود مي نويسد :" ژاپن خواستار حل موضوع هسته اي ايران به شيوه اي ديپلماتيك است و در صدد است تا از تحريم ايران جلوگيري كند".

رشيد مالك با اشاره به راي گيري چندي پيش شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و گزارش موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت بر اين باور است كه با توجه به تقسيم بندي كشورها به موافق و مخالف ، ژاپن مي تواند نقشي ديپلماتيك در موضوع هسته اي ايران ايفا كند.

"احمد رشيد مالك" از كارشناسان مؤسسه تحقيقات سياسي اسلام آباد

به گفته وي ژاپن قوياً از اصول منع تكثير سلاح هاي هسته اي درتمام اشكال حمايت مي كند و اين صرفاً نه به خاطر اينكه تنها كشوري است كه به طور ناگواري از هولوكاست هسته اي سال 1945 رنج مي برد بلكه قوانين و افكار عمومي اين كشور به شدت مخالف بهره مندي هر كشوري از تسليحات هسته اي است.

اين تحليلگر پاكستاني در تحليل اختصاصي براي "مهر" مي گويد : "ژاپن تحت نظارت بازرسان آژانس به توليد سوخت هسته اي مي پردازد تا بتواند نيازهاي داخلي خود را به انرژي جوابگو باشد و اين چيزي است كه توكيو انتظار دارد ايران هم چنين كند، مع هذا موضع آنها در خصوص غني سازي ايران متفاوت از 5 كشور دايم شوراي امنيت و اتحاديه اروپاست . ژاپن از ايران مي خواهد تا به قطعنامه هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي احترام بگذارد و تاسيسات هسته اي خود را به حال تعليق در آورد، ليكن هرگونه حمله نظامي به تاسيسات غني سازي ايران را براي سرمايه گذاري خود در بخش انرژي و تجارت ايران مضر مي داند.

اين كارشناس مي نويسد: " ژاپن از گزارش موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت استقبال كرد و بر اين باور است كه ايران بايد اين قطعنامه را جدي بگيرد و صادقانه به آن پاسخ بگويد اما ژاپني ها كاملاً با غرب و چين و روسيه در يك مسير قرار ندارند و در نوع پاسخ ژاپن به موضوع هسته اي ايران عوامل اقتصادي دخيل است كه از آن جمله مي توان به نياز توكيو در بخش انرژي به ايران اشاره كرد".

مالك براين عقيده است كه عليرغم ائتلاف امنيتي ژاپن با آمريكا، توكيو بعد از انقلاب سال 1979 روابط اقتصادي وسيعي با ايران برقرار كرده و 16 درصد از انرژي مورد نياز خود را از ايران- سومين كشور تامين كننده انرژي براي غول اقتصاد خود وارد مي كند، و علاوه بر آن ژاپن بطور فزاينده اي در بخش پتروشيمي ايران سرمايه گذاري كرده و علاوه بر آن اين كشور سرمايه گذاري وسيعي در ميدان نفتي آزادگان بزرگترين ميدان نفتي خاورميانه دارد كه تخمين زده مي شود 26 ميليارد بشكه ذخيره داشته باشد.

به گزارش "مهر" نويسنده در ادامه به روابط خوب بازرگاني ايران و ژاپن اشاره مي كند و مي نويسد: " ژاپن اولين شريك بازرگاني ايران به شمار مي رود و اظهارات ضد اسرائيلي مقامات ايراني و تبليغات اسراييل سبب نشده است تا توكيو درخاورميانه براي به خطر افتادن منافعش احساس خطر كند".

به عقيده اين تحليلگرپاكستاني ، ژاپن شريك اقتصادي چند كشور در خاورميانه است و در تلاش است تا از مواجهه سياسي بگريزد و با همكاري ديگر كشورها در صدد حل آن برآيد. بعلاوه ژاپن به عنوان كشوري كه به قطعنامه هاي آژانس وفادار بوده و روابط خوب ديپلماسي براي مدتي طولاني با ايران دارد و همچنين روابط خوبي با منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران دارد كه در حال حاضر در توكيو به سر مي برد كسي كه در از سال 1995-1990 به عنوان سفير ايران در ژاپن انجام وظيفه كرده و توكيو او را فردي معتدل و ميانه رو مي داند، و اين كشور ترجيح مي دهد تا موضوع هسته اي ايران به شيوه ديپلماتيك حل شود تا بتواند اطميناني براي همكاري هاي تجاري و سرمايه گذاري خود داشته باشد و در همين حين نيز بتواند ايران را از رويارويي با غرب دور كند.