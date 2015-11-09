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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۸:۵۱

در پی اعدام ۳ ایرانی صورت گرفت؛

احضار کاردار عربستان بخاطر نقض تعهدات بین‌المللی

احضار کاردار عربستان بخاطر نقض تعهدات بین‌المللی

در غیاب سفیر عربستان، کاردار این کشور به وزارت امور خارجه کشورمان احضار شد تا مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به اعدام ۳ نفر از هموطنان که سعودی ها مدعی قاچاق موادمخدر توسط آنها هستند، اعلام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، متعاقب انتشار خبر اعدام سه نفر ایرانی که به جرم حمل مواد مخدر توسط محاکم سعودی محکوم شده بودند، عصر یکشنبه در غیاب سفیر عربستان در تهران، کاردار عربستان سعودی به وزارت امور خارجه احضار شد.

رفیعی، رئیس اداره امور اجتماعی در این دیدار مراتب شدید اعتراض دولت جمهوری اسلامی ایران را در این خصوص به احمد المولد، کاردار عربستان سعودی در تهران، اعلام داشت.

وی همچنین با توجه به آلام خانواده این قربانیان، به تعهدات بین الملی دولت سعودی، بالاخص تعهدات منبعث از کنوانسیون وین حقوق کنسولی ۱۹۶۳ که هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در زمره اعضاء آن بوده و به آن متعهد می باشند، اشاره نمود و خواستار اقدامات مقتضی دولت این کشور برای جلوگیری از تکرار نقض تعهدات حقوقی بین المللی دولت سعودی نسبت به اتباع جمهوری اسلامی ایران گردید.

کاردار سعودی اعلام کرد که در اسرع وقت نظرات و اعتراض دولت ایران را به دولت متبوع خود انتقال خواهد داد.

کد مطلب 2961252

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