یک بهله بحری از دام شکارچی متخلف در صومعه سرا نجات یافت

حمزه عشوری در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره چگونگی نجات بحری از دام شکارچی متخلف توضیح داد: در یک ماه گذشته مأمورین یگان حفاظت این اداره شاهد تحرکات مشکوک افرادی برای صید پرندگان شکاری در منطقه بودند.

وی با بیان اینکه این تحرکات در دو روستای گازگیشه و چکوور شهرستان صومعه سرا مشاهده شد، افزود: در این دو منطقه شکارچیان مبادرت به کاشت درختان خشک شده با ارتفاع بسیار بلند و کارگذاری دام «کلکم» کرده بودند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه سرا با اشاره به اینکه با هماهنگی دادستان صومعه سرا تمامی درختان خشک دست کاشت در منطقه جمع آوری شده، تصریح کرد: بر اساس گزارش پاسگاه انتظامی روستای اسپند، مبنی بر گرفتار شدن یک بهله بحری در ملک شخصی یکی از ساکنان، این بحری به رغم آسیب های زیادی که دیده بود، با کمک افراد بومی منطقه نجات یافت.

عشوری با بیان اینکه فرد متخلف شناسایی شده است، اظهار کرد: پرونده قضایی برای شکارچی متخلف تشکیل و برای دستگیری و طی مراحل قانونی به مقامات قضایی شهرستان ارجاع داده شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این نوع پرنده از پرندگان حفاظت شده و شکار ممنوع است، خاطرنشان کرد: شکار این نوع پرنده جرم محسوب شده و مجازات آن حبس و ۶۰ میلیون تومان جریمه نقدی است.

بحری از خانواده شاهین سانان با جثه ای به اندازه کلاغ و شبیه شاهین است که در غرب آسیا، شمال آفریقا و کشورهای اروپایی همسایه زندگی کرده و همراه با پرندگان مهاجر وارد منطقه می شود.

زیستگاه این نوع پرنده مناطق نیمه بیابانی، صخره ها و تپه های باز و خشک بوده که در میان شیوخ کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار پر طرفدار است.