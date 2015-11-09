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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۹:۲۴

در نمایشگاه مطبوعات؛

نشست «نقدی بر تجاری‌سازی علوم انسانی» برگزار می‌شود

نشست «نقدی بر تجاری‌سازی علوم انسانی» برگزار می‌شود

نشست «نقدی بر تجاری‌سازی علوم انسانی» با سخنرانی سیدجواد میری در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «نقدی بر تجاری‌سازی علوم انسانی» با سخنرانی سیدجواد میری، در غرفه ایکنا در بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات، برگزار می‌شود.

این نشست سه شنبه ۱۹ آبان، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ در غرفه خبرگزاری ایکنا واقع در مصلای امام خمینی(ره) تهران، شبستان اصلی، بخش دین و اندیشه غرفه ۱۸۸ برگزار خواهد شد.

پیشتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بر ایجاد و تقویت نگاه و بینشی جدید نسبت به تجاری سازی علوم انسانی در تمام دانشگاه‌های کشور تأکید کرده بود.

 سیدجواد میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است، عنوان تز دکترایش مقارنه افکار گید تروگفمان از سنت جامعه‌شناسی غربی با اندیشه‌های اقبال و شریعتی از سنت فکری شرقی است. وی در کارشناسی‌ ارشد نیز بر روی مقایسه سنت تفسیر در حوزه فکر اسلام و هرمنوتیک در حوزه اندیشه مسیحیت مطالعه جدی کرده است.

کد مطلب 2961256

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