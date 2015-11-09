عمران علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین بخشهایی که در استان ایلام از سیل اخیر دچار خسار زیادی شده، بخش آب و فاضلاب است که هم اکنون نیازمند اعتبار برای بازسازی است.
وی بیان داشت: شبکه های توزیع آب و شبکه های فاضلاب در نقاط مختلف استان دچار خسارت شده و نیاز است که مسئولان کشوری توجه ویژه به این بخش داشته باشند.
علیمحمدی با اشاره به اینکه مسئله جبران خسارتهای سیل به آب و فاضلاب استان پیگیری می شود، گفت: خوشبختانه در کمترین زمان ممکن مشکلات آب آشامیدنی مردم ایلام حل شده و آب از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار است.
وی عنوان کرد: در بخشهای دیگری نیز سیل خسارتهای زیادی به استان وارد کرده است که قطعا از طریق وزارت خانه ها پیگیر حل مشکلات تمامی بخشهای هستیم.
وی افزود: تا چند روز دیگر ایام اربعین شروع می شود و باید زیرساختهای استان و مرز مهران را برای پذیرایی از زوار کربالا آماده کرده و بر همین اساس از مسئولان کشوری می خواهیم در بخش اعتبارات به استان توجه ویژه ای داشته باشند.
علیمحمدی از اقدامات مهم در جهت تقویت زیرساختهای استان و شهرستان مهران جهت میزبانی اربعین خبر داد و گفت: قطعا در سال جاری مشکلات سال قبل وجود نخواهد داشت ولی در برنامه های بلندمدت باید زیرساخت های استان بخصوص در بخش راه را بیشتر از گذشته تقویت کرد.
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