شل و توتال مشتری جدید نفت ایران/ واکنش به سیاست جدید نفت عربستان

رکن الدین جوادی در گفتگو با مهر درباره افزایش فروش و صادرات نفت خام عربستان سعودی به کشورهای اروپایی در آستانه لغو تحریم‌های نفتی ایران، گفت: شرکت ملی نفت ایران هیچ گونه نگرانی بابت این افزایش تولید و صادرات نفت عربستان به منظور عرضه در بازار اروپا ندارد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه اعتقاد داریم سهم نفتی خود را در بازار اروپا به دست خواهیم آورد، تصریح کرد: آن کشورهایی که هم اکنون نفت خود را در بازارهای مختلف ارائه می دهند، در خلاء حضور ایران این کار را می کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره انجام گفتگوهایی با مشتریان اروپایی، اظهار داشت: مشکلی برای بازگشت نفت ایران به بازار اروپا در صورت لغو تحریم‌ها وجود ندارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه قطعا بازگشت نفت ایران به بازار اروپا زمان بر خواهد بود، بیان کرد: در این فرصت برخی پالایشگاه‌های اروپایی مشخصات خود را از نفت ایران به سایر نفت خام‌ها تغییر دادند و یا قرادادهایی دارند که مجبورند تا اتمام آن صبر کنند ولی به طور کلی مشکل جدی نمی بینیم.

شل و توتال مشتری جدید نفت ایران

جوادی همچنین در خصوص امضای قراردادهای جدید فروش نفت خام ایران به شرکت‌های شل انگلیس و توتال فرانسه، توضیح داد: شرکت ملی نفت تاکنون با همه خریداران و مشتریان سنتی خود مذاکره داشته است و محدودیتی به منظور از سرگیری فروش نفت و امضای قراردادهای جدید نفتی با شل و توتال و سایر شرکت‌های نفتی وجود ندارد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه برای خریداران نفت خام ایران چند نکته مهم است، افزود: نخست اینکه قابلیت اطمینان به دلیل اینکه جمهوری اسلامی ایران از لحاظ سیاسی و امنیتی دارای ثبات است، این موضوع برای مشتریان و خریداران نفت در نقاط مختلف جهان خیلی مهم است که یکی از منابع تامین آنها کشوری با ثبات سیاسی و ثبات امنیتی باشد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه دوم اینکه جمهوری اسلامی نشان داده در طول سال‌های بحران که عمده ترین زمان جنگ بوده،با وجود همه حملاتی که دشمن به تاسیسات نفتی می کرد، لحظه ای اجازه نداد تعهداتش انجام نشود یا صادرات نفت قطع شود، تاکید کرد: قابلیت و وفاداری به قرارداد یک شاخص مهم برای تمامی خریداران نفت است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پایان با یادآوری اینکه مشتریان نفت تمایل دارند منابع انرژی شان را متنوع کنند تا تحولات پیش بینی نشده برای آنها ایجاد زحمت نکند، خاطرنشان کرد: بر این اساس فکر می کنم بازارمان را بلافاصله پس از تحریم در زمان کوتاهی به دست خواهیم آورد.