سیستم مدیریت کیفیت در واحدهای تولیدی فارس مستقر شود

مرتضی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استاندارد فقط بخشی از کیفیت است، گفت: کیفیت شامل مرغوبیت، نوآوری، قیمت قابل قبول و سرعت در عمل و ارائه خدمات است و تمام دست اندرکاران تولید برای رسیدن به کیفیت باید برنامه ای برای تمام این موارد داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مشتریان نیز در کیفیت نقش ایفا می کنند، افزود: مشتریان به عنوان افرادی که دارای نقش اساسی هستند باید علاوه بر ارائه نظرات خود درباره محصولات و خدمات، بر علیه فردی که محصول تقلبی ارائه و به مشتری لطمه جانی یا مالی ارائه می کند، شکایت کنند و به حق خود آگاه باشند.

مدیرکل استاندارد فارس با بیان اینکه باید سیستم مدیریت کیفیت در استان راه اندازی شود، گفت: این مبحث شامل کنترل و تعیین کیفیت، اعمال استانداردها، بازرسی، نظرخواهی و رسیدگی به شکایات مشتریان است و مدیران باید در زمینه استقرار مدیریت کیفیت آموزش ببینند.

رهنما تصریح کرد: باید تمام دستگاه هایی که در تولید نقش دارند برای ارتقا کیفیت برنامه داشته باشند و تعیین کیفیت باید اولویت اول دستگاه هایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و اتاق بازرگانی باشد که با تولید و خدمات سروکار دارند.

وی استفاده از بخش خصوصی و دانشگاه و تشکیل شوری مشورتی استانداردسازی در فارس با حضور چندین دستگاه مرتبط را از فعالیت های انجام شده در بخش استاندارد کیفیت عنوان کرد.

مدیرکل استاندارد با بیان اینکه اگر کیفیت رعایت شود می توان اعتماد مصرف کنندگان داخلی را به دست آورد و در غیر این صورت مشتریان از استفاده از تولیدات داخل استان خودداری می کنند، گفت: می توان گفت که وضعیت محصولات استان با توجه نظارت و رسیدگی های موجود از وضعیت مناسبی برخوردار است.