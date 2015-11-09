دایی: باید غیرفوتبالی ها را بیرون کنیم!

علی دایی در اینستاگرام خود نوشت: چرا بايد در اين موقع حساس, كى روش درگير جواب دادن به آدم هايى باشد كه پست هاى حساسى در فدراسيون دارند اما خودشان تيم ملى را به حاشيه مي برند؟باید از داوران حمایت شود،اما نه کورکورانه. فضای فعلی فوتبال طراحی شده است تا بعضیها به منافعشان برسند. از دکتر روحانی بابت اهمیت دادن به تیم فوتسال بانوان تشکر میکنم. فوتبالیستهایی خیلی بهتر از علی دایی داریم که میتوانند در اروپا موفق باشند فقط بايد حمايت شوند
علی دایی در پستی، خواستار حمایت از فوتبال و اتحاد شد.
