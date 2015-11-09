خاطره بازی تلخ یک نویسنده از دفاع مقدس

حمید داود آبادی در اینستاگرام خود نوشت: اوایل سال ۱۳۶۷ بود که ماموریتی برای سرکشی به برخی امور در اهواز به پستمان خورد. از خدا خواسته داوطلب سفر شدم.همراه علی واعظی، حسین رجبی و حمید رضایی، چهار نفری سوار بر تویوتا لندکروز کولردار (برای تنها بار در زمان جنگ) عازم خوزستان شدیم. آن جا بود که هوس کردیم! چند تایی عکس در جبهه بگیریم که شاید برای آینده نزدیک به دردمان بخورد و درجه و رتبه و ...با لباس های خاک نخورده ای که هنوز بوی تهران را در خود داشتند، کنار تانکی غنیمتی که همچون اژدهایی سربریده خفته بود، ژست پهلوانان را گرفتیم و حاصلش شد این عکس!

دکتر محمدحسین رجبی دوانی (فرزند مرحوم حجت الاسلام علی دوانی) و حمید رضایی (غلامرضا کشانی که متاسفانه چند سال پیش، سخت و غریب جان داد و نیست شد). آن روزهای تلخ و سخت، هرچی به مسئولین مربوطه التماس می کردم که بروم جبهه، با استناد به "توجیه المسائل" خویش، فتوا می دادند که "شرعا جبهه رفتن شما درست نیست!"همین شد که وقتی برگشتیم تهران، مجبور شدم از سپاه مرخصی بدون حقوق بگیرم و به عنوان بسیجی عازم جبهه شوم تا از آخر جنگ وانمانم که ماندم! این عکس برام اصلا یادآوری خوبی ندارد. تلخ است و سرد از آخرین روزهای جنگ.