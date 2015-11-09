به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام پناهیان در همایش زائرین و فعالین پیادهروی اربعین در مشهد سخنرانی کرد و به «اسرار و آداب پیادهروی اربعین» پرداخت. در ادامه گزارش مشروح این سخنرانی را میخوانید:
اسرار معنوی اربعین
دربارۀ اربعین باعظمت حسینی، عرائض خود را به دو بخش عمده تقسیم میکنم: یکی اسرار اربعین و دیگری اداب اربعین. در باب اسرار اربعین، هم میشود به اسرار معنوی اربعین پرداخت و هم به اسرار اجتماعی، سیاسی و جهانی اربعین پرداخت. دربارۀ اسرار معنوی اربعین؛ وقتی انسان به عظمت ثواب پیاده رفتن برای زیارت امام حسین(ع) نگاه میکند، به این نتیجه میرسد که هیچ عملی پرثوابتر از این عمل برای مؤمنین، قرار داده نشده است. (امام صادق(ع): مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حِجَّةً وَ عُمْرَةً؛ عوالیاللئالی/۴/۸۲) (مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ؛ کامل الزیارات/۱۳۳) (مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ وَ بِکُلِّ قَدَمٍ یَرْفَعُهَا وَ یَضَعُهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ؛ کامل الزیارات۱۳۴)
واقعاً درک انسان از اسرار معنوی این سفر باعظمت عاجز میماند. فکر میکنم زیاد تبلیغات نیاز نداشته باشد، هر کسی تجربه کرده باشد، آثار باعظمت معنوی این پیادهروی باعظمت را در وجود خودش احساس میکند. وقتی کسی این تجربۀ معنوی را پیدا کرد، دیگر نیاز به تبلیغات ندارد. و این چیزی نیست جز کشش معنوی اربعین برای دلهای پاک و نورانی.
اسرار اجتماعی، سیاسی و تمدنی اربعین
بنده از اسرار معنوی اربعین میگذرم، و به اسرار اجتماعی، سیاسی، جهانی و تمدنی اربعین میپردازم. حضرت امام(ره) یک مطلبی را در سال اول بعد از پیروزی انقلاب، ۱۲ مرتبه در سخنرانی خود تکرار کردهاند و در سال دوم هم تحلیل همین مطلب را ۱۲ بار تکرار کردهاند که این بسیار قابل توجه است. ایشان میفرمود: من زمانی در فرانسه به پیروزی انقلاب، معتقد شدم که از یک روستایی به من خبر دادند که در آن روستا آن عالِم ده جلو مىافتد و مردم دنبال او تظاهرات مىکنند و همان شعارهایی که در شهرهای بزرگ داده میشد، در آن روستا هم داده میشود. (صحیفۀ امام/۸/۲۲۴ و ۶/۴۹۰) امام(ره) میفرماید وقتی این داستان برای من نقل شد، به پیروزی انقلاب یقین پیدا کردم. چون با تبلیغات نمیشود یک ملتی را اینطوری به صف کرد که در هر کجا، یک شعار واحد را سر بدهند. لذا من این را علامت نصرت الهی دیدم و وقتی خدا اینچنین در دلها تحول ایجاد کند، این علامت یک پیروزی بزرگی است که خواهد رسید.
حضرت امام این مثال را هم مکرر بیان کردند که در تظاهراتهای قبل از پیروزی انقلاب، یک پیرزنی چند تا سکۀ دو ریالی در کاسهای ریخته بود و در کنار خیابان آورده بود که اگر انقلابیون نیاز به تلفن زدن پیدا کردند، از این پول خُردها به آنها بدهد.(صحیفۀ امام/۷/۲۶۵ و ۹/۴۰۷) حضرت امام اینها را نشانۀ نصرت الهی میداند و پای همین مثال، تحلیلهایی دارد.
حرکت خودجوش مردمی در اربعین را باید مقدمۀ ظهور دانست
شما همین تحلیل امام را دربارۀ اتفاقات باعظمتی که در جریان پیادهروی اربعین میافتد و این پذیرایی خودجوش مردمی ببینید. بنده میخواهم بر اساس این تحلیل حضرت امام(ره) بگویم که صحنههای پیادهروی اربعین بسیار باعظمتتر از این اتفاقات(فوقالذکر) در اقصی نقاط ایران است. در این پیادهروی، عشایر و سایر مردم خونگرم عراق، بعضاً تمام هستی خود را لب جاده میآوردند و در اختیار زائرین قرار میدهند. صدها میلیون وعدۀ غذایی توسط عشایر و مردم عراق در این مسیر توزیع میشود. ضمن اینکه زائرین هم برای پیادهروی در این مسیر اینهمه سختی و زحمت تحمل میکنند؛ بدون اینکه تبلیغاتی برای حضور گستردۀ مردم صورت گرفته باشد.
این همدلی و این پذیرایی باشکوه از زائرین توسط ملت عراق و حضور این جمعیت میلیونی، یک حرکت خودجوش مردمی است که اسراری دارد. و این اسرار را کسانی که جامعهشناسی دینی و نگاه عمیق به سنتهای دینی دارند، متوجه میشوند. بیتردید این تحول را باید مقدمۀ ظهور دانست. حضرت امام(ره) در سال ۶۱ میفرمود: اینکه جوانهای ما تقاضای شهادت میکنند، از علائم ظهور است(این شوق و شعفها به لقاء اللَّه براى آنها حاصل شده است...که یکى از علائم ظهور بقیة اللَّه ارواحنا فداه است؛ صحیفۀ امام/۱۶/۱۲۹) و شما امروز میبینید که میلیونها نفر با اطلاع دقیق از خطرات احتمالی، در این پیادهروی اربعین شرکت میکنند.
پیادهروی اربعین، نقطۀ اوج دستههای عزاداری و تظاهرات برای امام حسین(ع) است
حضرت امام(ره) نسبت به دستههای عزاداری و تظاهرات دربارۀ اباعبدالله الحسین(ع) عنایت ویژهای دارند و اصلاً آثار مجالس محدودِ زیر سقف یا زیارت عاشوراهای خانگی را در آن حدّ و اندازه نمیدانند. ایشان میفرمایند: «سیدالشهدا را این گریهها حفظ کرده است و مکتبش را این مصیبتها و داد و قالها حفظ کرده؛ این سینه زنیها و این دستجات اینها حفظ کرده. اگر فقط مقدّسى بود و توى اتاق و توى خانه مینشست براى خودش و هى زیارت عاشورا میخواند و تسبیح میگرداند، نمانده بود چیزى، هیاهو میخواهد. هر مکتبى هیاهو میخواهد، باید پایش سینه بزنند، هر مکتبى تا پایش سینهزن نباشد، تا پایش گریهکن نباشد، تا پایش توى سر و سینه زدن نباشد، حفظ نمیشود.»(صحیفۀ امام/۸/۵۲۶)
همانطور که امروز میبینید، اوج دستههای عزاداری و تظاهرات دربارۀ امام حسین(ع) در پیادهروی اربعین دیده میشود. اگر کسی با نگاهها و بیانات حضرت امام(ره) آشنا باشد، به اسرار اجتماعی، سیاسی و جهانیِ اربعین پیخواهد برد. کمااینکه اگر کسی با کلمات اهلبیت(ع) آشنا باشد، میتواند به اسرار معنوی و اسرار اجتماعی، سیاسی و جهانیِ پدیدۀ اربعین پی ببرد.
امام(ره): اهلبیت(ع) از همان اول نقشه داشتند که با اشک برای حسین(ع) چه قدرتی میتوان ایجاد کرد
حضرت امام(ره) میفرمود، اینهمه ثواب برای امور مربوط به عزای امام حسین(ع)-مثلاً اینکه برای یک قطره اشک اینقدر ثواب قرار دادهاند- معنایش این است که اهلبیت(ع) از همان اول نقشه داشتند که با این اشک، چه قدرتی میتوان ایجاد کرد. (چرا خداوند تبارک و تعالى براى اشک و حتى یک قطره اشک و حتى تباکى، آنقدر ثواب داده است؟ کم کم مسأله از دید سیاسىاش معلوم میشود...مهم آن جنبه سیاسى است که ائمه ما در صدر اسلام نقشهاش را کشیدهاند که تا آخر باشد و آن، این [که] اجتماع تحت یک بیرق، اجتماع تحت یک ایده و هیچ چیز نمىتواند این کار را به مقدارى که عزاى حضرت سید الشهدا در او تأثیر دارد، تأثیر بکند؛ صحیفه امام/۱۶/۳۴۴)
شما این تحلیل حضرت امام(ره)-دربارۀ ثواب یک قطره اشک- را در کنار فرمایش امام حسن عسکری(ع) دربارۀ زیارت اربعین قرار دهید که آنرا یکی از پنج علامت مؤمن بیان فرمودهاند.(عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ... وَ زِیَارَةُ الْأَرْبَعِینَ؛ تهذیب الاحکام/۶/۵۲) امام حسن عسکری(ع) آخرین امام حاضر بودند که پیامهای خود را بهطور مستقیم به شیعیان میدادند و ایشان قطعاً میدانستند این سخنشان-که در واقع یک میعادگاه برای عزاداران و زوار حسین(ع) مشخص کردهاند- در آینده میلیونها مجری پیدا خواهد کرد و روزی خواهد رسید که دهها میلیون نفر در ایام اربعین در بیابانها به سوی کربلا حرکت خواهند کرد.
برخی از پنج موردی که امام حسن عسکری(ع) بهعنوان علائم مؤمن برشمردند، خیلی فراگیر است؛ مثل آن اموری که مربوط به نماز است، مانند بلند گفتن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم. برخی مواردش هم خیلی جزئی است، مثل انگشتر به دست راست کردن، که یک آدابی است که مسألۀ چندان حیاتیای نیست. بعد یکدفعهای در بین اینها زیارت اربعین را هم قرار دادهاند.(عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ صَلَاةُ الْخَمْسِینَ وَ زِیَارَةُ الْأَرْبَعِینَ وَ التَّخَتُّمُ فِی الْیَمِینِ وَ تَعْفِیرُ الْجَبِینِ وَ الْجَهْرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم؛ تهذیب الاحکام/۶/۵۲)
واقعاً مردم اگر این پنج ویژگی را به عنوان علائم مؤمن، شروع کنند به رعایت کردن، اثر اربعین قابل مقایسه با بقیۀ موارد نیست. اما چرا حضرت اربعین را لابهلای این چند مشخصات جزئیتر و سهلالوصولتر قرار دادهاند؟ شاید علتش این باشد که حضرت خواستهاند این پیام را پنهان کنند. ایشان در این حدیث شریف پیامی دادهاند که این پیام باید بماند و به وقت خودش اجرا شود. لذا آن را در بین توصیههای سادۀ دیگر، پنهان کردهاند تا هر کسی از دشمنان که این را دید، متوجه نشود که این چه نقشهای است و چه سخن عظیمی پشت سر آن نهفته است؟ بنده تصور میکنم که این یک نوع پنهانکاری است تا پیام حضرت در زمان مورد نظر، به دوستان و شیعیان برسد و آنها اجرا کنند. و الان همان زمان است. چون اگر بخواهد پیادهروی میلیونی صورت بگیرد، دولتها باید پای این کار بیایند. و الان میبینید که دولتها پای این کار آمدهاند. حتی ملتها و اقوام و هیاتها باید پای این کار باید بیایند.
روا نیست محب امام حسین(ع) برای اربعین کم بگذارد
نکتۀ دیگری که باید عرض کنم این است که الان روا نیست عزادار و محب اباعبدالله الحسین(ع) برای اربعین کم بگذارد، چه رسد به اینکه اصلاً برای اربعین کار نکند. شما باور میکنید که یک کسی هیئتداری کند ولی برای اربعین کاری انجام ندهد؟! چون یکدفعهای این سؤال پیش میآید که «اصلاً او برای چه هیاتداری میکند؟»
اربعین مجلس روضهای است که خود امام حسین برگزار کرده است
شما باورتان میآید کسی در طول سال برای امام حسین(ع) نذری بدهد، اما برای اربعین خرج نکند؟! اصلاً باور میکنید یک چنین افرادی موجود باشند، چون غفلت به این عظمت اصلاً امکان ندارد! اربعین درِ خانۀ تک تک ما را زده است.
چطور ممکن است روضهای که خودتان میگیرید، برای شما اهمیت داشته باشد ولی در اربعین که خودِ اباعبدالله الحسین(ع) در کربلا روضه گرفته است و خواهرش زینب کبری(س) در راه است-و اربعین خودش را به کربلا میرساند- این مجلس بزرگ روضۀ ارباب، برایتان اهمیت نداشته باشد؟! یقیناً باید برای این روضۀ ارباب بیشتر اهمیت قائل شد. ما باید این را یک فرهنگ کنیم و به همدیگر بگوییم.
باید برای افزایش جمعیت اربعین تلاش کنیم
موضوع اربعین از یک رفتار مستحبی عارفانۀ معنوی گذشته است و امروز یک وظیفه محسوب میشود. کمااینکه در روایات هست که میفرماید: کسی که غنی هست باید سالی دوبار به زیارت کربلا برود و کسی که فقیر است، سالی یکبار برود.(حَقٌّ عَلَى الْغَنِیِ أَنْ یَأْتِیَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی السَّنَةِ مَرَّتَیْنِ وَ حَقٌّ عَلَى الْفَقِیرِ أَنْ یَأْتِیَهُ فِی السَّنَةِ مَرَّة؛ تهذیب الاحکام/۶/۴۳) و با توجه به تسهیلاتی که برای اربعین طراحی شده و علیالقاعده کمخرجتر است، از نظر مالی هم اگر حساب کنید، کسانی که نمیتوانند زیاد بروند، لااقل باید در اربعین-که شرایطش فراهم است- بروند. ضمن اینکه اربعین دیگر برای مؤمنین، جنبۀ حیثیتی پیدا کرده است. نه اینکه مراقب باشیم که جمعیتش کم نشود بلکه باید تلاش کنیم، جمعیتش افزایش پیدا کند.
مقام معظم رهبری یکبار میفرمود: «شهدا مظهر قدرت این کشور هستند.» و این تعبیر فوقالعاده عمیقی است. وقتی یک جامعهای شهید بدهد، یعنی «ما از مرگ نمیترسیم» لذا این جامعه قدرتمند میشود و دشمن نمیتواند نزدیک اینها شود. حالا با توجه به این کلام عمیق، شما ببینید که سیدالشهداء(ع) چقدر مظهر قدرت امت اسلامی است؟
با حضور در اربعین، به اقتدار حسینی در جهان کمک میکنیم
انگار وقتی که ما در اربعین حاضر میشویم، به اقتدار حسینی در جهان کمک کردهایم. آیا میشود در این مسأله کم گذاشت؟! اصلاً نمیشود برای اربعین کم گذاشت. قربان صدقۀ امام حسین(ع) رفتن، دیگر ساده نیست! چون میگویند: «شما که اینهمه میگفتی من فدایت شوم، حالا بفرمایید؛ این گوی و این میدان! ببینیم در این عرصه چه قدمی بر میدارید!» البته نمیخواهد خودتان را فدا کنید، ولی بیایید در این راه قدم بردارید. اصلاً دیگر نمیشود ادعا کرد و فرار کرد! نمیشود با ذکر امام حسین(ع) تفریحی برخورد کرد، دیگر مسأله جدی شده است. مگر میشود برای اربعین کم گذاشت؟!
هشدار امام صادق(ع) به کسی که ۳ سال یکبار کربلا نرود
ما باید بالاتر از انگیزۀ عاطفی، احساس وظیفه کنیم. بالاتر از انگیزۀ رسیدن به ثوابهای باعظمت، از قهر پیامبر اکرم(ص) بترسیم. کمااینکه امام صادق(ع) به یکی از دوستانشان فرمود: شنیدهام برخی از شیعیان ما هستند که دو سه سال بر آنها گذشته ولی به کربلا و زیارت امام حسین(ع) نرفتهاند. آن شخص پاسخ داد: آقا جان! خیلیها هستند که اینگونه هستند. حضرت با تعجب فرمود: مگر میشود؟! این افراد در روز قیامت چگونه میخواهند جواب پیامبر(ص) را بدهند؟(یَا عَلِیُّ! بَلَغَنِی أَنَّ قَوْماً مِنْ شِیعَتِنَا یَمُرُّ بِأَحَدِهِمُ السَّنَةُ وَ السَّنَتَانِ لَا یَزُورُونَ الْحُسَیْنَ؟ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَعْرِفُ أُنَاساً کَثِیرَةً بِهَذِهِ الصِّفَةِ. قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لِحَظِّهِمْ أَخْطَئُوا وَ عَنْ ثَوَابِ اللَّهِ زَاغُوا وَ عَنْ جِوَارِ مُحَمَّدٍ ص تَبَاعَدُوا...... أَمَا إِنَّهُ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عُذْرٍ وَ لَا عِنْدَ رَسُولِهِ مِنْ عُذْرٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ؛ کاملالزیارات/۲۹۶)
از حضرت پرسیدند که حداکثر چه مدت یکبار باید به زیارت امام حسین(ع) برویم؟ حضرت فرمود: نباید بیشتر از سه سال غیبت کسی-یا نرفتنش به کربلا- طول بکشد و در غیر اینصورت مورد عاق رسول خدا(ص) قرار میگیرد(أَمَّا الْقَرِیبُ فَلَا أَقَلَ مِنْ شَهْرٍ وَ أَمَّا بَعِیدُ الدَّارِ فَفِی کُلِّ ثَلَاثِ سِنِینَ فَمَا جَازَ الثَّلَاثَ سِنِینَ فَقَدْ عَقَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَطَعَ رَحِمَهُ إِلَّا مِنْ عِلَّة؛ کاملالزیارات/۲۹۷)
اربعین مهمترین تجلیگاه قدرتی که رُعب به دل دشمن میاندازد
اگر به همین اربعین، بیشتر بها بدهیم، قدرت اسلام، بیشتر خواهد شد و دشمنان کمتر به امت اسلامی، ضربه خواهند زد، و بیشتر از ما حساب خواهند برد. در فرج هم همین قاعدۀ «و نَصَرهُ بِالرُّعْبِ» محقق میشود و خدا با رعبی که در دل دشمنان میاندازد، آخرین امام را کمک میکند. (الْبَاقِرَ ع یَقُولُ: الْقَائِمُ مِنَّا مَنْصُورٌ بِالرُّعْبِ؛ کمالالدین/۱/۳۳۱) و اربعین مهمترین تجلیگاه قدرتی است که رعب را به دل دشمن میاندازد. دشمنان ما وقتی جمعیت میلیونی اربعین را میبینند، میپرسند: اینها با شعار «یا لَثاراتِ الْحُسَیْن(ع)» کجا دارند میروند؟! اینها که هنوز امامشان پشت پردۀ غیبت است، اینها که در غیاب امامشان چنین قدرتی دارند، در حضور امامشان چهکار خواهند کرد؟!
مردم جهان هم وقتی خبر پیادهروی اربعین را بشوند، پیگیری خواهند کرد که اینهمه جمعیت برای چه در کربلا جمع میشوند؟ به آنها گفته میشود که پدر امام زمانشان هزار سال قبل به اینها فرموده است که اربعین در کربلا جمع شوید. حالا اگر خود امام زمانشان بیاید، چهکار خواهند کرد؟!
ب) برخی آداب پیادهروی اربعین
برای بیاثر کردن نقشههای دشمن در مقابل اربعین، کافی است «آداب پیادهروی اربعین» را رعایت کنیم
با توجه به اینکه طبیعتاً دشمنان در مقابل این اربعین، بیکار نمینشینند. حالا یکمقدار هم به آداب اربعین بپردازیم.
بنده در طول این سالهای بعد از دوران دفاع مقدس، خیلی با هیأتهای خوب محشور بودهام و ارتباط داشتهام. هر هیأتی که کارش خوب میشود و میگیرد، تنها نکتهای که خدمتشان عرض میکنم این است که «مواظب باشید شیطان بین شما اختلاف نیندازد، شما الان دارید با عشق و محبت کار میکنید، ولی شیطان سعی میکند این را خراب کند.» و بنده تجربه کردهام، هر هیأتی که نسبت به این موضوع مراقبت نکرده، یک اختلافاتی بینشان ایجاد شده، چون کار شیطان همین است.
تجربه نشان داده است که هر جمعی که میآیند و حرکت قشنگی راه میاندازند، شیطان میآید بینشان عداوت و اختلاف میاندازد تا حرکتشان را خراب کند. در زمان ما هم شیاطین، از شیطان اصلی پشت پرده، تا شیطانکها و شیطان بزرگ یعنی آمریکا هم، طبیعی است که برای این جایگاه باعظمت(اربعین) نقشه کشیده باشند. ما برای اینکه نقشههای آنها را نقش بر آب کنیم، کافی است که «آداب» این زیارت و پیادهروی باعظمت را رعایت کنیم.
نشان دادن جلوههای زیبای محبت و حسّ برادری دینی
در رأس آداب پیادهروی اربعین «نشان دادن محبت و احساس برادری دینی» قرار داد. باید این محبت و برادری در دل عزاداران امام حسین(ع) باشد و در رفتارهایشان دیده شود. البته اینکه این محبت چگونه باید در ابعاد و موقعیتهای مختلف اجرا شود، به ذوق و سلیقۀ شما بستگی دارد.
یکی از موکبدارهای عراقی میگفت: به دلیل اینکه از زمان صدام در سرزمینهای اسلامی، خیلی علیه ایرانیها تبلیغات شده بود، من از ایرانیها زیاد خوشم نمیآمد. حتی در سالهای قبل هم زائرینی از ایران به اینجا میآمدند، اما دلم با ایرانیها صاف نشده بود، تا اینکه در جریان اربعین، من عاشق ایرانیها شدم. چون دیدم که ایرانیها هم خاکی هستند، مهربان برخورد میکنند و اینها هم پیاده میروند، و حاضرند در عشق به اباعبدالله الحسین(ع) سختیها را تحمل کنند. یعنی آن جلوۀ زیبای برادری دینی را در اربعین از ایرانیها دیدم.
قبلاً هم ایرانیها با کاروانها و اتوبوسها به زیارت کربلا رفته بودند، ولی در تعامل با عراقیها یا در موقع خرید کردن و چانهزدنها، از خودشان آن رفتار زیبای مطلوب را که جلوۀ زیبای برادری دینی باشد، نشان نداده بودند. شما میتوانید اربعین را جایگاهی قرار دهید که این محبت و حسّ برادری دینی، بین دو ملت ایران و عراق تقویت شود.
با یک لبخند، میلیارها دلار هزینۀ دشمن برای اخلافانگیزی بین دو ملت را بیاثر کنید
مطمئن باشید که دشمنان دو ملت، میلیارها دلار هزینه کردهاند تا بین ملتها اختلاف ایجاد کنند، شما با یک لبخند یا یک سلام و علیک گرم، این میلیارها هزینۀ دشمن را بیاثر کنید. چه اشکال دارد چهارتا کلمۀ عربی-که محبتآمیز و صمیمی باشد- یاد بگیرید و آنجا استفاده کنید؟! مثلاً اگر کسی به زبان فارسی به شما بگوید: «آقا جون!» چقدر احساس صمیمیت برایتان ایجاد میکند! شما هم میتوانید چند کلمۀ اینطوری یاد بگیرید و در مواجهه با برادران خونگرم عراقی، بیان کنید.
باید باعظمتترین نمایشهای برادری را در اربعین بجا آوریم
ما واقعاً باید باعظمتترین نمایشهای برادری را در اربعین بهجا بیاوریم. هم زائرین ایرانی نسبت به همدیگر این کار را انجام دهند و هم نسبت به برادران عراقی. عشق و صفا و محبت که در همۀ دنیا شعارش را دادهاند، در اربعین به راحتی میتوانید اجرا کنید و بعد با این کار، ببینید که امام حسین(ع) چقدر شما را تحویل خواهد گرفت! پس مراقبت باشید که لبخند و ابراز محبت نسبت به یکدیگر، فراموشتان نشود.
یکی از عواملی که موجب شده، جمعیت زائرین اربعین به سرعت از صدهزار نفر به یک میلیون نفر و به سرعت از یک میلیون به ۱۰ میلیون و به سرعت از ۱۰ میلیون به ۲۰ میلیون نفر برسد، همین محبت بین مؤمنین است. انسان وقتی در میان این جمعیت قرار میگیرد به خوبی این محبت و برادری را حسّ میکند.
اعتراض امام صادق(ع) به خوشخوراکی زوار حسین(ع)
یکی دیگر از آداب این زیارت این است که انسان در مصرف خوراکیها صرفهجویی کند و خوشخوراکی نکند، که البته در آنجا پذیرایی در حدّ اعلی است و در مسیر پیادهروی اربعین، موکبدارها بهخاطر محبتشان از شما خوب پذیرایی میکنند ولی شما نشان بدهید که «من نان خشک سفره را میخورم» یعنی مراقب باشید که حرص و ولع-نسبت به این پذیراییها و خوراکیها- ایجاد نشود. امام صادق(ع) در مسیر کربلا بودند و یک غذای خوش آب و رنگی برای حضرت آوردند، ایشان قبول نکردند و فرمودند: مگر چه خبر است؟ مگر داریم به عروسی میرویم؟ غذای عزادار بیاورید.
امام صادق(ع) فرموند: بمن خبر رسیده است گروهى چون حسین(ع) را زیارت میکنند، سفرههائى بهمراه خود میبرند، که شیرینىجات و حلواها و امثال آنها در آن حمل شده است، در صورتى که اگر قبور محبانشان را زیارت میکردند چنین غذاهایی با خود نمیبردند! أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِی أَنَّ قَوْماً إِذَا زَارُوا الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ حَمَلُوا مَعَهُمُ السُّفَرَ فِیهَا الْحَلَاوَةُ وَ الْأَخْبِصَةُ وَ أَشْبَاهُهَا لَوْ زَارُوا قُبُورَ أَحِبَّائِهِمْ مَا حَمَلُوا ذَلِکَ»(کامل الزیارات/ص۱۲۹ و من لا یحضره الفقیه/۲/۲۸۱)
امام صادق(ع) به برخی اصحابشان فرمودند: آیا به زیارت قبر اباعبدالله(ع) می روید؟ گفتم: بله. حضرت فرمود برای این سفر سفره برمیدارید؟ عرض کردم، بله. حضرت فرمودند: یقیناً اگر به زیارت قبول پدران و مادرانتان میرفتید، چنین نمیکردید. عرض کردم: پس چه چیزی بخوریم؟ فرمودند: شیر و نان؛ و قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: تَأْتُونَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع؟ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: تَتَّخِذُونَ لِذَلِکَ سُفْرَةً؟ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا لَوْ أَتَیْتُمْ قُبُورَ آبَائِکُمْ وَ أُمَّهَاتِکُمْ لَمْ تَفْعَلُوا ذَلِکَ. قَالَ قُلْتُ: أَیَّ شَیْءٍ نَأْکُلُ؟ قَالَ الْخُبْزَ بِاللَّبَنِ.(من لایحضره الفقیه/۲/۲۸۱)
در روایت دیگر امام صادق(ع) فرمودند: زیارت بروید بهتر است از اینکه به زیارت نروید و زیارت نروید بهتر است از اینکه به زیارت بروید! راوى میگوید: محضر مبارکش عرض کردم: کمر من را شکستید با این کلام. حضرت فرمودند: به خدا قسم یکى از شما وقتى به زیارت قبر پدرش میرود غمگین و اندوهناک میرود ولى به زیارت قبر مطهّر آن حضرت میروید در حالى که با خود سفرهها میبرید، نه، این طور نباید به زیارت آن جناب بروید بلکه زیارتش کنید با حالى افسرده و حزین و گرفته؛ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: تَزُورُونَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ لَا تَزُورُوا وَ لَا تَزُورُونَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَزُورُوا. قَالَ قُلْتُ: قَطَعْتَ ظَهْرِی. قَالَ: تَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیَذْهَبُ إِلَى قَبْرِ أَبِیهِ کَئِیباً حَزِیناً وَ تَأْتُونَهُ أَنْتُمْ بِالسُّفَرِ. کَلَّا حَتَّى تَأْتُونَهُ شُعْثاً غُبْرا(کامل الزیارات/۱۳۰)
در مسیر پیادهروی که میتوانید با شکم خالی ذکر بگویید، چرا با پرخوری، خود را دچار غفلت کنیم؟!
ضمن اینکه فرمودهاند در حال عبادت خوب است که شکم آدم خالی باشد، و این کار(پیادهروی اربعین) یک عبادت بسیار باعظمت و نورانی است. البته ممکن است سقف ظرفیتی بعضیها واقعاً این باشد که برای پذیرایی شدن بیایند و این برایشان شیرین باشد، ولی شما بدانید که خصوصاً سفر زیارتی امام حسین(ع) پرهیزهای مشخصی دارد و صریحاً در روایات آمده است.
ما داریم به یک مهمانی میرویم. یادمان هست که قبلاً مادرها وقتی بچههای خود را به مهمانی میبردند میگفتند: «زیاد در سفره دست دراز نکن، اگر خواستی خودم به تو میدهم!» یعنی مادرها در مهمانیها برای آبروداری، به بچهها یکمقدار پرهیز غذایی میدادند. ما هم در این مهمانی بزرگ، باید اینها را نشان دهیم. البته آنجا وقتی موقعیتش پیش بیاید، واقعاً به زائرین التماس میکنند که «بیایید میل بفرمایید» اما واقعاً حیف است برای شما که میتوانید در آن لحظات نورانی پیادهروی، با شکم خالی ذکر بگویید، چرا شکم خود را پر کنید و خود را دچار غفلت کنید؟ این خیلی صدمه است.
باتجربهترها مسیر نجف-کربلا را در ۵روز میروند نه ۲روز
نکتۀ دیگر در آداب اربعین، پرداختن به عبادات و خصوصاً با محوریت نماز جماعت و قرآن است. مثلاً نماز جماعتهای بسیار خوش آب و رنگ، با تعقیبات کمی مفصلتر. وقتی سرِ صفوف نماز جماعت نشستهاید، زیاد عجله نکنید که بلند شوید و راه بیفتید. آن کسانی که در این سفر تجربۀ بیشتری دارند، عجلهای ندارند که این مسیر پیادهروی- نجف تا کربلا- را در دو روز طی کنند، بلکه ۴-۵ روز، این پیادهروی را طول میدهند. و عجیب اینکه نورانیت خودِ مسیر پیادهروی بیشتر از نورانیت زمانی است که شما مقیم کربلا هستید. این هم یک اسراری دارد!
وقتی شما در طول مسیر پیادهروی میخواهید استراحتگاههای خودتان را تنظیم کنید، چه اشکالی دارد که مکان استراحت شما، همانجایی باشد که موقع اذان میرسید؟ یعنی در طول مسیر هر وقت که موقع اذان و نماز شد، در همانجایی که برای نماز توقف میکنید، بنشینید و استراحت کنید. و تعقیبات نماز را هم کمی طولانی کنید.
این مسیر باید به یک عبادتگاه تبدیل شود!
حتی اگر میخواهند روضه بخوانند، روضهها را هم در صفوف همین نمازهای جماعت بخوانند. اصلاً این مسیر باید تبدیل به یک عبادتگاه بشود. این یکی از صحنههایی است که باید دیده شود.
برخی دوستان، طراحی کردهاند که در مسیر نجف کربلا، یک ختم قرآن انجام دهند و این امکان دارد. با هندزفریها و گوشیها میتوانید در اوقات مناسب و در هنگام راه رفتن قرآن بخوانید و همه یا بخشی از قرآن را ختم کنید و ثوابش را به حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) و ۱۴ معصوم هدیه کنید. و ثواب این هدیه کردن را به روح شهدا و حضرت امام(ره) نثار کنید. و کل این ثواب مضاعف را به روح رفتگان خود هدیه کنید.
«دعوا درست نشدن» بر اصلاح برخی رفتارهای غلط اولویت دارد
نکتۀ دیگری که در این سفر باید به آن پرداخت، این است که زیاد در این سفر هوس برخی «نهی از منکر و امر به معروف»ها به سرتان نزند؛ چون ممکن است برخی از سلایق در این سفر بخواهند یکمقدار پررنگتر بشوند؛ برای اینکه دعوا درست کنند. «دعوا درست نشدن» اولویت دارد بر اینکه رفتار غلط اصلاح شود. پس مراقب باشید که یکدفعهای تصمیم نگیرید که در آنجا همهچیز را درست کنید!
دستور امام صادق(ع): با دشنامدهندۀ به علی(ع) برخورد نکن! مصاحفه کن!
با توجه به اینکه آن جریان خبیث سیاسی دشمن اسلام و تشیع و ایمان، دنبال دعوا راه انداختن هستند، لذا شما این فرصت را از آنها بگیرید. امام صادق(ع) یکی از دوستانشان را دیدند و فرمودند: اینطوری که من به تو نگاه میکنم، احساس میکنم اگر کسی دشنام به علی(ع) بدهد، تو حاضری او را به قتل برسانی؟ او گفت: بله، من نمیتوانم تحمل کنم. حضرت فرمود: ولی میدانید ما چگونه هستیم؟ کسی که جدّ من یعنی علی(ع) را صبّ کند و به ایشان نفرین کند، من از او فاصله میگیرم تا عصبانیت او فروکش کند و بعد میروم با او مصافحه میکنم.(قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع: إِنِّی أَرَاکَ لَوْ سَمِعْتَ إِنْسَاناً یَشْتِمُ عَلِیّاً فَاسْتَطَعْتَ أَنْ تَقْطَعَ أَنْفَهُ فَعَلْتَ. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ. ثُمَّ قَالَ: إِنِّی لَأَسْمَعُ الرَّجُلَ یَسُبُّ عَلِیّاً [جَدّی] وَ أَسْتَتِرُ مِنْهُ بِالسَّارِیَةِ فَإِذَا فَرَغَ أَتَیْتُهُ فَصَافَحْتُهُ؛ محاسن/۱/۲۶۰)
از برخوردهایی که دشمن سوء استفاده میکند، پرهیز کنید
یقیناً اگر در یک موردی جایش باشد، آدم باید مراقبت کند تا دعوایی پیش نیاید؛ مثلاً دعوا بر سر اختلاف نظرهای سیاسی، یا اختلاف نظرهای دیگر. حتی اگر میدانید که یک کسی دارد یک بدعتی میگذارد، اگر زمینۀ گفتگوی صمیمانه هست، اشکالی ندارد با او صحبت کنید، ولی اگر او میخواهد نزاعی ایجاد کند، باید بهشدت از نزاع پرهیز کرد و با لبخند برخورد کرد. وقتی امام صادق(ع) با فرد ناصبی، آنطور بزرگوارانه برخورد میکند، شما هم باید از برخوردهایی که دشمن سوء استفاده کند، پرهیز کنید. چون طبیعی است که دشمن در این زمینه، نقشههایی داشته باشد. و این صحنههایی است که پارسال بهطور مختصر دیده شد و تنشزا بود. و دشمن حتماً برای این برخوردها، برنامهریزی میکند.
انگلیس خبیث آنقدر نامرد است که نه فقط دستگاه امنیتی و سرویسهای جاسوسی انگلیس، بلکه دستگاه تبلیغاتی او-که میخواهد یک وجاهتی هم داشته باشد- چند سال پیش در روز تاسوعا میگفت: «امروز، روز تاسوعا است که شیعیان برای برادر ناتنی امام حسین(ع) عزاداری میکنند!» در حالی که ما میگوییم: «اصلاً برادر واقعی یعنی عباس!» آنوقت این انگلیسی نامرد، چیزی که در مخیلۀ هیچ بچهشیعهای تابهحال خطور نکرده بود، را مطرح میکند که «ابالفضل، برادر ناتنی امام حسین است!» یعنی تا جایی که بتواند ضربه میزند و اختلاف میاندازد. و سالهاست که در محرمها و عزاداریها دارد بر روی اختلافافکنی بین شیعیان برنامهریزی میکند.
باید فهرست آداب پیادهروی اربعین تهیه شود و بین «همۀ زائرین» توزیع شود
امیدوارم که فهرست بلندی از این آداب اربعین-هم آداب معنوی و هم آداب رفتاری و اجتماعی- تهیه شود، تا زائرین ما این آداب را در این سفر نورانی رعایت کنند. باید کسانی که اهل ذوق و دقت هستند، آداب پیادهروی اربعین را بنویسند، توزیع کنند و تشریح کنند، به طوری که حتی یک نفر از کسانی که در این پیادهروی حاضر میشود هم نباشد که این آداب به دستش نرسیده باشد. مطمئن باشید که با رعایت این آداب، اجر این سفر و این حرکت بسیار باعظمت، مضاعف خواهد شد. ما امید واثق داریم که این زیارت باعظمت مقدمهساز ظهور عاجل حضرت قرار بگیرد.
هر کس برای اربعین قدمی بردارد، امام حسین(ع) نامش را ثبت میکند
بنده اعتقاد دارم که هر کسی بخواهد برای اربعین یک کاری انجام دهد و قدمی برای اربعین امام حسین(ع) بردارد، امام حسین(ع) نام او را ثبت میکند. اصلاً آدم هر قدمی که برای اربعین بر میدارد، حالش واقعاً عوض میشود. انشاء الله توفیق پیدا کنید در این مسیر نورانی قدم بردارید. مخصوصاً اربعین امسال که از نظر زمانی(فصلی) تقریباً نزدیک به همان زمانی است که زینب کبری(س) به کربلا بازگشتند و در این مسیر حرکت کردند.
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