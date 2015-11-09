ساخت و سازهای غیرمجاز سنندج از کنترل مسئولان خارج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی شامگاه گذشته در جلسه بررسی وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز و راه های مقابله با آن که در سالن جلسات شورای اسلامی شهر سنندج تشکیل شد، با اشاره به وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز و از کنترل خارج شدن آن از تمامی مسولین ذیربط خواست تا نسبت به این فاجعه احساس مسولیت بیشتری کنند.

وی با بیان اینکه وضعیت بحرانی شهرداری سنندج در حوزه مالی نتیجه کاهش ساخت و ساز در سنندج نیست، عنوان کرد: با توجه به بررسی وضعیت ساخت و ساز در سطح شهر سنندج شاهد افزایش و رشد دو چندان ساخت و ساز در بخشی از مناطق هستیم و لذا عامل بحران مالی شهرداری کاهش ساخت وسازی نیست.

وی بیان کرد: عامل اصلی این رکود درآمدی رشد ساخت و سازهای غیر مجازی است که برای اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نمی کنند بلکه با واسطه دلالان اقدام به ساخت و ساز می کنند.

رئیس شورای اسلامی شهرسنندج هدف نهایی تشکیل این جلسه را در جریان قرار دادن مسولین ارشد استان و قبول واقعیت های حوزه ساخت و ساز غیر مجاز در شهر سنندج ذکر کرد.

سجادی با اشاره به عدم وجود عظم جدی نسبت به برخورد با متخلفین و دلالان و کسانی که که در این حوزه فعالیت می کنند، خواستار توجه تمامی مسولین مرتبط در این حوزه شد.

وی از عملکرد بعضی از مدیران شهرداری انتقاد کرد و خواهان پاسخ گویی صریح شهردار در این زمینه شد.

وی با اشاره به مصوبات قبلی شورا در خصوص تاکید بر احداث بازارچه جدید برای ساماندهی تاناکورا و همچنین دست فروشان و صنوف مزاحم، گفت: عدم توجه به این مهم ناشی از ضعف مدیرت شهرداری است و متاسفانه تذکرات مکرر ما هیچ تاثیری در تحول روند غیر قابل قبول مدیرت شهری نداشته است.

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرسنندج در این جلسه ضمن اشاره به مسایل فنی و عدم رعایت کوچکترین اصول شهرسازی در ساخت و سازهای غیرمجاز ادامه این روند را بسیار خطرناک خواند و گفت: با کوچکترین حادثه طبیعی قطعا شاهد بروز فاجعه انسانی در شهر سنندج خواهیم بود.

فردین زمانی ضعف نظارت، نبود عظم جدی در برخورد با متخلفین و نیروهای متخلف اجراییات، خلاء های قانونی و عدم هماهنگی دستگاه های دخیل در این مهم را از مهمترین دلایل رشد روز افزون ساخت و ساز در دو سال گذشته ذکر کرد.