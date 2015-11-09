نمایشگاه برزگ یار مهربان در ساری برپا می شود

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: جلسه ستاد هفته کتاب شهرستان ساری صبح دوشنبه در سالن اجتماعات اداره ارشاد ساری با حضور اعضاء برگزار و درباره برگزاری نمایشگاه کتاب تصمیم‌گیری شد.

فرماندار ساری، یکی از اصول مبانی وشکل گیری کتاب و کتاب‌خوانی را فرهنگ عنوان کرد و اظهار داشت: کتاب مادر تحول، تمدن و فرهنگ است و میزان مطالعه، کتاب، کتابخانه و کتاب‌خوان و مطالعه به‌عنوان شاخص فرهنگ محسوب می‌شود.

جواد واحدی یکی از راه های ترویج فرهنگ مطالعه را برگزاری نمایشگاه کتاب مطرح کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب یکی از راه‌های ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی در کشور است و همین امر می‌تواند تأثیر بسزایی در ترویج فرهنگ مطالعه داشته باشد.

فرماندار ساری گفت: در راستای فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی نمایشگاه بزرگ کتاب ساری از ۲۴ آبان ماه امسال تا یکم آذر با حضور ناشران مطرح کشوری و با تخفیف ۲۰ درصدی در سالن مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار می‌شود.

واحدی با اشاره به اینکه مدارس و دانشگاه‌ها دارای ظرفیت بالایی برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی هستند، بیان کرد: در هفته کتاب و کتاب‌خوانی برنامه‌های ویژه‌ای برای این دو نهاد علمی در نظر گرفته شود.

وی در ادامه تصریح کرد: نمی‌توان نقش محوری خانواده را در ترویج کتاب و کتاب‌خوانی به‌هیچ‌وجه نادیده گرفت و باید در این امر با برنامه‌ریزی دقیق پیش‌قدم شود، همچنین کانون گرم خانواده‌ها است که می‌تواند نقش بسزایی در ترویج کتاب‌خوانی داشته باشد.

در این جلسه حمید رضاعشریه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساری قرآن سرآمد همه کتاب خواند و ابراز داشت: علی‌رغم اینکه در دنیای معاصر انواع وسایل ارتباط‌جمعی در اختیارماست اما هیچ‌کدام مانند کتاب مانا و پایا نیست.

عشریه در ادامه گفت: رسالت فرهنگی ما ایجاب می‌کند که بستر را برای حمایت از کتاب در حوزه نشر، چاپ و دربخش برپایی نمایشگاه کتاب و تجلیل از خادمان نشر انجام دهیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ساری با اشاره به اهمیت هفته کتاب آن‌ها فرصت بسیار مناسبی برای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی دانست و گفت: اداره فرهنگ و ارشاد بر اساس وظایف ذاتی خود که همان ترویج فرهنگ مطالعه است در نظر دارد برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوعی را در این هفته برگزار نماید.

عشریه برپایی نمایشگاه کتاب، اهدا کتاب به مدارس، اجرای مسابقات کتاب‌خوانی، افتتاح کتابخانه‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، تجلیل از خادمین نشر، رونمایی از کتاب، عضوگیری رایگان در کتابخانه هاو...را ازجمله برنامه‌ها اعلام کرد.