نخستین نشست افشاردوست و خوش خبر با لوزانو و سیچلو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود افشاردوست و امیر خوش خبر که از سوی رئیس فدراسیون والیبال جهت بررسی عملکرد و برنامه های لوزانو، سیچلو و آناستازی به لهستان سفر کرده اند، روز گذشته یکشنبه ۱۷ آبانماه در نخستین روز حضورخود در این کشور در نشست های جداگانه و مشترکی با رائول لوزانو و خوان سیچلو دیدار و گفتگو کردند و برنامه های آنها برای هدایت تیم ملی والیبال ایران دریافت و بررسی کردند.

خوش خبر و افشاردوست امروز دوشنبه راهی شهر رادون لهستان می شوند و در آن شهر بر سر تمرینات تیم لوزانو حاضر خواهند شد و از نزدیک تمرینات وی را مشاهده و بررسی خواهند کرد.

همچنین نمایندگان دکتر داورزنی دیدار و ملاقاتی مفصل با آندره آناستازی خواهند داشت و با برنامه ها، عملکرد و دیدگاه های وی از نزدیک آشنا خواهند شد و در پایان گزارش کاملی از این جلسات و بررسی ها را برای ارائه به رئیس فدراسیون والیبال با خود به تهران خواهند آورد.