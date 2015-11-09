حضور مردم در تصمیم گیری ها از افتخارات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، اسدالله رازانی در نشست با اعضای شورای اسلامی استان اظهار داشت: تشکیل و فعالیت شوراهای اسلامی در شهرها و روستاها یک مبنا و اساس قانونی دارد که در اصول متعدد قانون اساسی به آن اشاره شده است.

وی از شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری ها برای اداره بهتر شهرها نام برد و افزود: در استان کرمانشاه حدود ۵ هزار نفر در شهرها و روستاها با رای مستقیم مردم در شوراهای اسلامی حضور دارند که این مهم نشان از جایگاه و اهمیت شوراهای اسلامی در تصمیم گیری ها برای اداره شهرها و روستاها دارد.

رازانی تصریح کرد: اعضای شوراها از یکسو ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند و از سوی دیگر ارتباط با بخش های اجرایی کشور دارند که این موضوع افتخاری برای جمهوری اسلامی است که در تصمیمم گیری ها می تواند نظرات مردم را نیز اعمال کند.

استاندار کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه همه افراد و شخصیت ها در نظام جمهوری اسلامی با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب می شوند، گفت: اعضای مجلس خبرگان رهبری که با رای مردم انتخاب می شوند، رهبر را انتخاب می کنند بنابراین در جمهوری اسلامی همگی مسئولین چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم با رای مردم انتخاب می شوند.

وی بیان داشت: تشکیل شوراهای اسلامی از نظرات و اعتقادات حضرت امام خمینی (ره) برای حضور مردم در عرصه های تصمیم گیری بود که این موضوع به دلیل ۸ سال جنگ تحمیلی به تعویق افتاد اما بالاخره شاهد تشکیل این شورها در دولت اصلاحات بودیم و هم اکنون در دولت تدبیر و امید نیز شوراهای اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.

رازانی همچنین با اشاره به تاکیدات دین مبین اسلام در مشورت و گفتگو با مردم گفت: پیامبر گرامی اسلام(ص) با توجه به اینکه اینکه منصوب شده از طرف خدا می باشد اما در کارها به مشورت با مردم رجوع می کنند و مردم را در انجام کارها به مشورت می گیرند بنابراین اهمیت مشورت در دین اسلام بسیار مهم است.

وی حل مشکلات استان را در گرو هم اندیشی و همفکری مسئولین و مدیران عنوان کرد و گفت: استان کرمانشاه سالیان متمادی است که دارای مشکلات فراوانی می باشد لذا برای حل مشکلات باید با یکدیگر تعامل و همفکری داشته باشیم و ضمن تدوین درست برنامه ها، مسیرها را صحیح و منطقی انتخاب نمائیم و به ضروری ترین کارها که اولویت کاری می باشند و روند توسعه استان را تسهیل می کنند، بپردازیم.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: دستگاه های اجرایی به رای و نظرات اعضای شوراها نیاز دارند و در استان در این مسیر اهتمام خواهیم داشت.

رازانی خاطرنشان ساخت: حتماً در اجرای برنامه ها از نظرات و پیشنهادات اعضای شوراهای اسلامی استفاده خواهیم کرد و برای استفاده از این پیشنهادات زمینه حضور نماینده اعضای شورای اسلامی استان و شهرستان ها در جلسات شورای برنامه ریزی استان فراهم خواهد شد و در شهرستان ها نیز از فرمانداران می خواهیم که زمینه حضور اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را در شهرستان های خود فراهم سازند.

مدیریت ارشد استان کرمانشاه همچنین با اشاره به مشکلات اعضای شوراهای اسلامی در شهرستان ها افزود: حتماٌ طی بررسی هایی که در خصوص مشکلات مربوط به امکانات و ساختمان های این شوراها در شهرستان ها انجام خواهد شد، تلاش خواهیم کرد با توجه به منابع موجود در راستای رفع برخی از مشکلات که اعضای شوراهای اسلامی با آن دست به گریبانگیر هستند، اقدام گردد.

رازانی در پایان با بیان اینکه با توجه به کارکرد و اهمیت شوراهای اسلامی قصد همکاری با اعضای شوراها را در استان دارم،گفت: این گونه جلسات به صورت مستمر هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد و امیدواریم که همگی با در نظر گرفتن مصلحت و منابع عمومی، کارهای مردم را به پیش ببریم و زمینه های توسعه را در استان بیش از پیش فراهم سازیم.