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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۹:۲۴

با انعقاد تفاهم نامه‌ای مقرر شد؛

ایجاد تشکلهای دانشجویی فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر

ایجاد تشکلهای دانشجویی فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر

به منظور حمایت از گروه های اجتماعی دانشجویان در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان‌ها،تفاهم‌نامه همکاری اداره کل فرهنگی وزارت علوم و سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور حمایت از گروه‌های اجتماعی دانشجویان و تقویت فعالیت‌های جمعی و افزایش مشارکت در راستای اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این تفاهم نامه میان اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نمایندگی حسین میرزایی سرپرست اداره کل فرهنگی و اجتماعی از یک سو و دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر به نمایندگی محمد بیرجندی امضا شد.

فعال شدن هسته‌ها و CBOهای دانشجویی با ایجاد و احیای تشکل‌های دانشجویی فعال در حوزه مبارزه با معضل اعتیاد، کاهش سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، ارتقای سطح دانش دانشجویان و مصون سازی آنان در برابر خطرات مواد مخرب و اعتیاد آور، استفاده از ظرفیت های علمی و اجرایی دانشجویان و دانشگاهیان در امر پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها، ترویج کار گروهی به منظور تقویت روحیه مشارکت و فعالیت جمعی دانشجویان در زمینه صیانت اجتماعی و توجه بیشتر به محیط خوابگاهی و انجام برنامه‌های فرهنگی پیشگیرانه در راستای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله مهم‌ترین اهداف این تفاهم نامه است.

کد مطلب 2961286
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