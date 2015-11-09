ایجاد تشکلهای دانشجویی فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور حمایت از گروه‌های اجتماعی دانشجویان و تقویت فعالیت‌های جمعی و افزایش مشارکت در راستای اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این تفاهم نامه میان اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نمایندگی حسین میرزایی سرپرست اداره کل فرهنگی و اجتماعی از یک سو و دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر به نمایندگی محمد بیرجندی امضا شد.

فعال شدن هسته‌ها و CBOهای دانشجویی با ایجاد و احیای تشکل‌های دانشجویی فعال در حوزه مبارزه با معضل اعتیاد، کاهش سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، ارتقای سطح دانش دانشجویان و مصون سازی آنان در برابر خطرات مواد مخرب و اعتیاد آور، استفاده از ظرفیت های علمی و اجرایی دانشجویان و دانشگاهیان در امر پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها، ترویج کار گروهی به منظور تقویت روحیه مشارکت و فعالیت جمعی دانشجویان در زمینه صیانت اجتماعی و توجه بیشتر به محیط خوابگاهی و انجام برنامه‌های فرهنگی پیشگیرانه در راستای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله مهم‌ترین اهداف این تفاهم نامه است.