سامانه بارشی در راه استان بوشهر/نگرانی از تکرار سیل و آبگرفتگی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: همانگونه که از ابتدای سال پیشبینی شده بود، پائیز امسال شاهد بارندگیهای خوبی در نقاط مختلف کشور خواهیم بود و استان بوشهر نیز از این بارشها بیبهره نخواهد بود.
از ابتدای پائیز امسال چند نوبت بارندگی نسبتاً شدید را در استان بوشهر شاهد بودیم که این بارندگیها علیرغم اینکه مردم را به سبب بارش رحمت الهی شادمان کرد، مشکلاتی را نیز برای مردم ایجاد کرد.
در بارندگیهای هفته پیش با توجه به وقوع طوفان و باران شدید، به تأسیسات زیربنایی و همچنین زیرساختهای شهری خسارتهایی وارد شد و بخشی از محصولات کشاورزی و باغات مردم نیز دچار آسیب شد.
وقوع سیل و آبگرفتگی معابر یکی دیگر از نگرانیهای مردم از بارشهای شدید است. کانالهای دفع آبهای سطحی بهویژه در شهرهای بوشهر و گناوه در بارندگیهای شدید پاسخگوی حجم بالای بارندگیها نیست و این موضوع موجب مشکلاتی در شهر میشود.
در بارندگیهای هفته گذشته با توجه به اینکه در بسیاری از خیابانهای شهر بوشهر شاهد آبگرفتگی معابر بودیم، ترددها بهسختی انجام میشد و مردم امیدوارند با تدابیر مسئولان شاهد تکرار این مشکلات نباشند.
خسارت بارندگی در استان/ آمادگی گروههای امدادی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی نیروهای امدادی استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: تعامل و همکاری مناسبی بین دستگاههای اجرایی استان ایجاد شده است تا در هنگام بروز مشکل، وارد عمل شوند.
قاسم قائدی با اشاره به خسارتهای واردشده به ساختمانهای مسکونی و اداری و خصوصی، زیرساخت و زیربناها و بخش کشاورزی استان بوشهر، اضافه کرد: بر اساس برآورد صورت گرفته، این بارندگیها ۹۴۰ میلیارد ریال خسارت را در استان داشته است.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان خسارتها مربوط به شهرستانهای دشتی و دشتستان بوده است و بخشهای راه، تأسیسات، زیرساختهای فنی، کشاورزی، برق و مسکونی بیشترین خسارت را دیدهاند.
هوای استان بوشهر امروز بارانی میشود
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته انتظار داریم از اواخر وقت امروز سامانه جدیدی وارد استان شود که حجم فراوانی باران دارد.
نادر شفیخدایی با اشاره به اخطارهای صادر شده در مورد این بارندگیها اضافه کرد: بارندگی تا روز چهارشنبه ادامه دارد که نیاز است مسئولان تمهیدات لازم در این خصوص اتخاذ کنند.
شفیخدایی ادامه داد: این بارندگی تمام نقاط استان را دربرمی گیرد که احتمال آبگرفتگی معابر نیز وجود دارد.
وی همچنین از مواج شدن دریا نیز خبر داد و گفت: بعدازاین بارندگی هوای استان چند درجه خنک خواهد شد.
نگرانی از تکرار سیل و آبگرفتگی
حال با توجه به بارندگیهای گذشته و مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده بود، این نگرانیها وجود دارد که بازهم شاهد تکرار سیل و آبگرفتگی معابر و ایجاد مشکل برای عبور و مرور در سطح شهر باشیم.
بارندگیهای هفته پیش باعث شد تا مدارس برخی از شهرستانها تعطیل شود؛ این اعلام تعطیلی در حالی صورت گرفت که بسیاری از دانشآموزان سر کلاس درس بودند و در زمان بارندگی شدید به خانههای بازگشتند.
امیدواریم شاهد تکرار این مسائل نباشیم و اگر قرار است مدارس به علت بارندگی تعطیل شوند، امروز این موضوع به خانوادهها اعلام شود تا فرزندان خود را به مدرسه نفرستند.
بهبود وضعیت کانالهای دفع آبهای سطحی و لایروبی و باز کردن دهانه پلها میتواند نقش مهمی در کاهش مشکلات سیل و آبگرفتگی داشته باشد که امیدواریم توجه بیشتری به این مسئله صورت گیرد.
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