تغییر جواز ۵۰ واحد تجاری در پیاده راه ۱۷ شهریور

رضا قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص آخرین وضعیت ساماندهی پیاده راه ۱۷ شهریور گفت: گزارش کاملی از فعالیت های شهرداری در محدوده آماده شده و به شهرداری ارائه شده است. در حال حاضر ما ساماندهی این راستا را به صورت فنی و تخصصی و علمی در دستور کار قرار داده و امیدواریم تا پایان سال این خیابان به طور کامل ساماندهی شود.

وی ادامه داد: تاکنون ۵۰ واحد صنفی تغییر کاربری داده و مغازه های با کاربری فروش کیف، کفش، لوازم آشپزخانه و پوشاک آغاز به کار کرده است که شهرداری همکاری لازم را در تغییر کاربری جوازها انجام داده و تنها دو صنف موتورفروشی و ماشین فروشی اجازه ندارند در این محدوده فعالیت کنند.

قدیمی با بیان اینکه آب‌نمای این پیاده راه احداث شده و سردر مغازه ها و کرکره ها ساماندهی شده است، گفت: برای تردد آسان تر شهروندان در این پیاده راه خودروهای هیدریدی نیز راه اندازی شده اند و شهروندان آثار این فعالیت ها را در بهار ۹۵ مشاهده خواهند کرد.

به گفته مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران پویایی به این پیاده راه ها بازگشته است و در حال حاضر گروه های هنری با مضمون عاشورا و اربعین در حال اجرای برنامه هستند.