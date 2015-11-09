متخصصان نهاجا جنگنده F۱۴ را اورهال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، متخصصان و کارکنان فنی گردان اورهال پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان با صرف بیش از ۱/۵سال کار و تلاش مستمر توانستند جنگنده F۱۴ را پس از چهارده سال زمین گیری باز آماد کنند.

هم چنین این کارکنان متخصص، هواپیمای F۷ را نیز پس از صرف بیش از ۳۰۰۰۰ نفر ساعت کار و تلاش مستمر بازآماد کردند.

شایان ذکر است هواپیمای آموزشی PC۷ نیز دیگر هواپیمایی بود که پس از صرف ۵۰۰۰ نفر ساعت کار، اورهال شد.

گفتنی است این هواپیماها پس از انجام پروازهای آموزشی به ناوگان عملیاتی نیروی هوایی ارتش پیوستند.