افزایش ۱۵ برابری ظرفیت خطوط پردازش زباله در پایتخت

حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی از انتقادات در رابطه با دفن غیربهداشتی زباله در کهریزک گفت: دغدغه برخی از اعضای شورای شهر دغدغه درستی است و همه ما می خواهیم که مدیریت پسماند در تهران مطابق با آخرین تکنولوژی های روز دنیا انجام شود.

وی ادامه داد: در دنیا برای مدیریت پسماند سه گام اصلی تعریف شده است، مدیریت شیرآبه، مدیریت پردازش و مدیریت زمین. در حال حاضر ظرفیت مدیریت شیرآبه در کهریزک ۷۵۰۰ تن است.

جعفری با بیان اینکه در آرادکوه در حال تولید کمپوست گرانوله هستیم، گفت: در حال حاضر تولید این کمپوست منتظر مجوزهای سازمان ملی استاندارد است. همچنین در دنیا بخشی از زباله ها تبدیل به آر دی اف برای استفاده در کارخانه های سیمان و فولاد می شود که در حال حاضر زیرساخت های این موضوع در کشور فراهم نیست.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با بیان اینکه زباله های خشک براساس ظرفیت زباله سوزهای پایتخت سوزانده و از آنها برق نیز تولید می شود، گفت: باقیمانده زباله های خشک دفن می شوند تا زمانی که امکان سوزاندن آنها وجود داشته باشد. در کشورهای پیشرفته این زباله ها دسته بندی و ذخیره سازی می شوند که نیاز به زمین مناسب و اعتبارات بالاست که در حال حاضر ما چنین امکاناتی نداریم.

وی درخصوص تعطیلی کارخانه پردازش شیرآبه گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و اعضای شورا می توانند از این کارخانه بازدید کنند. در حال حاضر بزرگترین سایت تخمین خاورمیانه در تهران ایجاد شده و شیرآبه های زباله ها به صفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ هفته گذشته دو عضو شورای شهر تهران از محل دفن زباله در کهریزک به طور سرزده بازدید کرده و نسبت به دفن سنتی زباله انتقاداتی را مطرح کردند.