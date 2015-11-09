تداوم تمرینات تیم ملی ایران در هتل/ خبری از کمپ تمرینی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کاراته طی چند ماه اخیر درگیر حواشی فراوان بود و همین حواشی در نهایت به تغییر مدیریت این فدراسیون انجامید. مسئولان پیشین این فدراسیون سخت تلاش کردند تا تیم‌های پایه قبل از اعزام به مسابقات جهانی برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی به تورنمنت های برون مرزی اعزام شوند که همین حواشی مانع از تحقق این هدف شد.

اعزام زودهنگام به اندونزی تدبیری بود که فدراسیون کاراته برای رفع این مشکل بکار گرفت. قرار بود کاراته کاهای اعزامی بعد از رسیدن به جاکارتا تا شروع مسابقات جهانی در کمپ تمرینی که از سوی میزبان با حضور برخی کشورهای اروپایی و آسیایی تشکیل می شود، مراحل نهایی تمرین را سپری کنند. به همین منظور کاراته کاهای رده سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال دوشنبه گذشته ، ۱۰ روز زودتر عازم اندونزی شدند.

پس حضور کادر فنی در جاکارتا و بررسی های لازم اعلام شد که شرایط کمپ تمرینی مناسب نیست و کاراته کاها در مدت زمان باقی مانده تا آغاز رقابتها در هتل محل اقامت خود تمرین خواهند کرد. نکته ای که می تواند برای کاراته کاها مشکل ساز شود.

صرف نظر از هزینه اعزام نزدیک به ۵۰ کاراته کا و مربی که زودتر راهی اندونزی شده اند، اینکه چرا قبل از اعزام تیم شرایط کمپ مورد اشاره بررسی نشد خود جای سئوال دارد. در سفری که تعداد زیادی از اهالی کاراته و غیر کاراته تیم را همراهی می کنند چرا مسئولان فدراسیون پیش از رفتن به جارکاتا از شرایط اردو اطلاعات لازم را کسب نکردند.

شاید ۱۰ روز تمرین برای برخی جوانان و اعضای تیم زیر ۲۱ سال مفید باشد ولی آیا نوجوانانی که در این سفر حضور دارند در این مدت با مشکل روحی ناشی از دوری خانواده مواجه نخواهند شد؟ همین مشکل تلاشهای چند ماهه این کاراته کاها را تحت شعاع قرار نمی دهد؟

از سوی دیگر اعلام شد که تیم زیر ۲۱ سال کشورمان روز گذشته با هدایت شهرام هروی در همان هتل محل اقامت خود با تیم برزیل تمرین کرده و در یک دیدار دوستانه شرکت کرده است.

هروی در خصوص شرایط تمرین در هتل محل اقامت به خبرنگار مهر گفت: اینجا امکانات مورد نیاز را دارد و مشکلی نداریم و چون به لحاظ رفت و آمد زمانی را صرف نمی کنیم می توان بهتر از جلسات تمرینی بهره برد.

وی در خصوص تمرین با برزیل هم گفت: تمرین خوبی را با تیم برزیل داشتیم و چون در پایان تمرین یک دیدار دوستانه بین کاراته کاهای دو تیم برگزار شد و بچه ها کومیته زدند برای نفرات ما خیلی مفید بود.

سرمربی تیم زیر ۲۱ سال کشورمان شرایط روحی ، فنی و آمادگی جسمانی کاراته کاهای تیم امید را در آستانه مسابقات مناسب توصیف کرد.

به هر حال امیدواریم اردوی که هتل محل اقامت تشکیل شده برخلاف ادوار گذشته که تیم های ملی مشکلات متعددی داشتند ، حداقل در بهترین شرایط برگزار شده به موفقیت تیم های اعزامی کشورمان منتهی شود.

رقابتهای کاراته قهرمانی جهان در رده های سنی نوجوانان ، جوانان و امید ۲۱ آبان ماه در اندونزی آغاز می شود.