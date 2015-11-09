مصطفی جمشیدی دبیر جشنواره داستان انقلاب شد

فاضل نظری معاون هنری حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب دبیر هشتمین دوره از جشنواره داستان انقلاب اظهار کرد: برای پذیرش سمت دبیری علمی این دوره از جشنواره با آقای مصطفی جمشیدی صحبت کردیم و ایشان نیز پذیرفته که این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

به گفته نظری این انتصاب در حال طی کردن مراحل اداری برای صدور حکم است.

مصطفی جمشیدی از داستان نویسان شناخته انقلاب اسلامی است که تاکنون آثاری از جمله سمندر، سونات عدن، وقایع نگاری یک زندیق و معبر به آخر الزمان از او منتشر شده است.

هشتمین دوره جشنواره داستان انقلاب در بخش های رمان بزرگسال و نوجوان و داستان کوتاه بزرگسال و نوجوان تا پایان آبان‌ماه به دریافت اثر از سوی داستان نویسان از طریق سامانه www.artfest.ir خواهد پرداخت.

مراسم اختتامهی این دوره از جشنواره نیز در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.