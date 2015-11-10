ادامه این روند برای پرسپولیس منطقی نیست

حمیدرضا گرشاسبی که همزمان عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس و مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان تهران است در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به سوالاتی در مورد دو حوزه تحت فعالیتش پاسخ داد.

وی در رابطه با انتقال باشگاه راه آهن تهران به استان البرز به خبرنگار مهر گفت: هیچ نامه نگاری رسمی در این باره صورت نگرفته بود و این حرفها در حد گفتار بود، من در این باره با علیرضا رحیمی صحبت هایی انجام دادم که ایشان هم به عنوان مدیرعامل راه آهن در مجموع آنها را تکذیب کرد.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در رابطه با جلسه این هفته هیئت مدیره این باشگاه نیز گفت: به هر حال جلسه طبق روال هفته های گذشته برگزار شد و صحبت های پیرامون باشگاه در آن نیز مطرح شد. باشگاه پرسپولیس در چند وقت اخیر به شدت از داوری ها ضرر دیده و ما ادامه این روند را برای باشگاه منطقی ندیدیم. در همین راستا نامه اعتراضی را به فدراسیون ارسال کردیم و وزیر نیز در این باره به نصرالله سجادی دستور داد که این موضوع را پیگیری کند.

گرشاسبی تصریح کرد: این اشتباهات هنگامی که زیاد می شود از روال عادی خارج می شود، برای مثال در بازیهای گذشته ما، سه بار فقط خود داوران به خاطر اشتباهاتشان عذرخواهی کردند که این منطقی نیست و به پرسپولیس که یک تیم مردمی است آسیب می زند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر جام حذفی را از دست دادیم و صدر جدول نیز به خاطر اشتباهات داوری از دست رفته، اینکه این اشتباهات رخ بدهد و پس از آن داور بخواهد عذرخواهی کند، دردی را از ما دوا نمی کند. به هر حال ادامه این روند باعث بی انگیزگی و دل زدگی مردم از فوتبال می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر این روند ادامه بیابد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ گفت: بعید می‌دانم که فدراسیون به این موضوع بی تفاوت باشد، زیرا اگر مسئولین ورود نکنند، خود مردم به این موضوع ورود می کنند که این مسئله اگر اتفاق بیفتد اصلاً مناسب نیست و ما امیدواریم که هرگز این اتفاق نیفتد. به هر حال دستوری داده شده تا این موضوع هرچه زودتر پیگیری و حل شود.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان تهران در خصوص اینکه پرسپولیس می خواهد به AFC در رابطه با مشکلات داوری نامه بزند، خاطرنشان کرد: بعید می‌دانم که بخواهد کار به آنجاها کشیده شود و امیدوارم که این کار در کشور خود ما حل شود، زیرا مسئولین ما پیگیر هستند.

گرشاسبی گفت: داورهای ما انسان های شریفی هستند و ما امیدواریم که این سوت زدنها اتفاقی باشد، اما اگر این روند بخواهد ادامه پیدا کند، مطمئناً هم باشگاه و هم وزارت فکر اساسی خواهد کرد.

وی در رابطه با بحث مدیرعاملی پرسپولیس گفت: در حال حاضر علی اکبر طاهری به عنوان سخنگوی باشگاه کارها را پیگیری می کند. در جلسه اخیر صحبتی در این باره نشد اما مطمئناً ظرف یکی دو هفته آتی تکلیف مدیرعاملی نیز مشخص خواهد شد. طبق قانون، ۶ ماه باشگاه می تواند به صورت سرپرستی اداره شود و قطعاً پیش از زمان مقرر مدیرعامل انتخاب خواهد شد.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص برنامه باشگاه برای نیم فصل گفت: قطعاً برانکو در یکی دو هفته آتی در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد کرد تا برنامه هایش را برای نیم فصل ارائه کند. تیم در نیم فصل مطمئناً با قدرت تقویت خواهد شد و امیدوارم روند حرکتی بهتری را در نیم فصل دوم از تیم شاهد شاهد باشیم.

گرشاسبی در رابطه با اسپانسر پرسپولیس تصریح کرد: خوشبختانه تا الان اسپانسر به تعهداتش عمل کرده و شاهد این مسئله هستیم که تیم نسبتاً به آرامش رسیده است. هرچند که بدهی های گذشته دست از سر باشگاه پرسپولیس برنمی دارد و پولی که به حساب باشگاه ریخته می شود بابت بدهی های گذشته برداشته می شود، اما اسپانسر تا الان به تعهداتش عمل کرده و اگر در ادامه نیز همین روند را ادامه دهد، به مشکل مالی تا پایان فصل برنخواهیم خورد.