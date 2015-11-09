به گزارش خبرنگار مهر، جلسه یکصد و پنجاه و چهارم شورای اسلامی شهر قم شامگاه یکشنبه با حضور خانواده شهید ستار یکه زارع و صحبت‌‌های پدر شهید و برادر این شهید آغاز شد.

شهید ستار یکه‌زارع از شهدای گمنامی بود که دو سال پیش در دانشگاه قم دفن شد و پس از احراز هویت، مشخص شد این شهید فرزند خانواده‌ای روستایی از توابع کرج است.

پدر این شهید در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ویژگی‌های پسرش اظهار داشت: او فرزند صالحی بود که همه چیز را رها کرد و به سوی خدا رفت و خدا این مقام را به او داد.

وی افزود: ستار در جزیره مجنون با ۱۷ نفر همرزم بود و به خاطر فرمان امام که باید جزیره حفظ ‌شود، جنگید و از آن ۱۷ نفر، ۱۵ نفر به شهادت رسیدند.

در ادامه جلسه برادر این شهید هم از مسئولان و مردم قم به خاطر استقبال از خانواده شهید تقدیر کرد و گفت: روزی که به ما گفتند شهید ما در قم دفن شده، نگران بودیم که در قم غریب هستیم اما وقتی پا به شهر گذاشتیم دیدیم شهر برای ما آذین بسته شده و مردم قم به استقبال ما آمدند.

در ادامه این جلسه عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم لایحه دو فوریتی نام‌گذاری یک خیابان به نام شهید ستار یکه‌زارع را قرائت کرد.

وی با اشاره به اینکه این خیابان در شهرک قدس و بلوار ولیعصر قرار دارد ابراز داشت: با توجه به اینکه این شهید بزرگوار در دانشگاه قم خاکسپاری شده است، قرار شد خیابانی در همان نزدیکی به نام این شهید بزرگوار نامگذاری شود که این خیابان انتخاب شد.

پس از تصویب این مصوبه رئیس شورای شهر درباره آن گفت: با این مصوبه خیابانی به نام این شهید نامگذاری شد نام این شهید همواره در قم به یادگار بماند.

ولی‌الله بیاتی با اشاره به اینکه خانواده شهدا یادگاران انقلاب اسلامی هستند، افزود: هر موفقیتی در نظام اسلامی به دست آمده از برکت خون شهدا است.

وی با اشاره به قدرتمند شدن نظام جمهوری اسلامی اضافه کرد: اینکه کشورهای قدتمند جهان امروز با ما سر میز مذاکره می‌نشینند از برکات خون شهیدان است.