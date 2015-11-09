جرئیات برگزاری مجمع عمومى سالانه انجمن منتقدان سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مركزی انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايی ايران به اطلاع تمامى اعضاى محترم خود مى رساند، مجمع عمومى سالانه عادى روز پنجشنبه ۲۸ آبان ١٣٩٤، راس ساعت ١٧ در تالار اسوه واقع در خيابان انقلاب، نبش بهار برگزار مى شود.

دستور جلسه اين مجمع به اين شرح است: ١- ارائه گزارش ساليژانه شوراى مركزى،٢- ارائه گزارش بازرس، ٣- انتخابات اعضاى شوراى مركزى جديد، ٤- انتخاب بازرس جديد.

حضور اعضاى پيوسته و وابسته و همراه داشتن كارت عضويت معتبر الزامى است .

همچنين طبق اساسنامه انجمن، در صورتى كه تعداد اعضاى شركت كننده به حد نصاب نرسد، مجمع عمومى عادى سالانه نوبت دوم، با حضور هر تعداد از اعضا در زمان و مکانی که متعاقبا اعلام خواهد شد، برگزار مى شود.