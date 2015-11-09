به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره مونتگرا در بخش بهترین فیلمنامه دیپلم افتخار خود را به فیلمنامه فیلم سینمایی «عاشق ها ایستاده می میرند» اهدا کرد.فرهاد طب نوری و شهرام مسلخی فیلمنامه‌نویسان این اثر هستند.

فیلم سینمایی «عاشق ها ایستاده می میرند» به کارگردانی شهرام مسلخی و تهیه کنندگی یوسف صمدزاده که به تازگی در جشنواره مونتگرا به نمایش درآمد توانست دیپلم افتخار این جشنواره را از آن خود کند. این فیلم هم اکنون در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است.

مسلخی درباره تبلیغات محیطی این فیلم گفت: متاسفانه صدا و سیما همکاری مناسبی با ما نداشت و فیلم آنونس های محدودی تاکنون داشته است. ضمن اینکه در زمینه بیلبوردهای شهری نیز با توجه به مبلغ بالای آن نتوانستیم تبلیغات چندانی داشته باشیم. امیدوارم با توجه به زمانی که تا پایان اکران وجود دارد بتوانیم با اطلاع رسانی مناسب تبلیغات مناسبی برای فیلم

انجام دهیم.

«عاشق ها ایستاده می میرند» چندی پیش در هفتمین دوره جشنواره فیلم بغداد و در بخش مسابقه به نمایش درآمد و توانست در کنار فیلم هایی چون «رستاخیز» ساخته احمدرضا درویش و «تراژدی» به کارگردانی آزیتا موگویی، عنوان بهترين فيلم از نگاه هيأت داوران اين جشنواره را دريافت كند.

پوريا پورسرخ، سروش صحت، لعيا زنگنه و شوان عطف بازيگران اصلی اين فيلم هستند. این فیلم ملودرامی اجتماعی و قصه گو است و داستان سرباز ایرانی و عراقی را روایت می کند که در زمان جنگ جان یکدیگر را نجات داده اند. آنها اکنون بعد از سال ها با یکدیگر روبرو می شوند. در واقع فیلم قصد دارد به سه مقوله عشق، خیانت و دوستی نیز بپردازد.