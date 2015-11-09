دو و میدانی کاران کرمانشاهی نیازمند پیست سرپوشیده هستند

بابک کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابتهای بین المللی دهه فجر دو و میدانی داخل سالن از هفته‌های آینده به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود و با تمام توان و با قصد قرار گرفتن بر سکوی برتر این مسابقات مشغول کسب آمادگی هستم.

وی افزود: با توجه به کسب چند نشان ارزشمند ملی و نیز حضور در اردوی تیم ملی استقامت و نیمه استقامت به احتمال فراوان از سوی فدراسیون به تیم ملی جوانان دعوت شوم.

کرمی هدف بلند مدت خود را حضور ارزشمند در المپیک ۲۰۲۰ توکیو دانست و گفت: هم اکنون وضعیت مناسبی داریم و با حمایت مربیان توانمند و با پشتکارر فراون به ادامه تمرینات مشغول هستیم.

وی با تقدیر از حسین امیری مربی توانمند کرمانشاهی گفت: کسب ورودی المپیک ۲۰۲۰، عضویت در تیم ملی برای شرکت در المپیک و نیز حضور در لیگ کشور از برنامه‌های آتی من است و در لیگ قصد شرکت در ماده ۸۰۰ متر را دارم و امیدوارم جزء ۳ نفر نخست باشم.

کرمی افزود: متاسفانه قبلا قول احداث پیست ودو میدانی سرپوشیده در دهکده المپیک را دادند اما عملی نشد و کرمانشاه به دلیل نبود امکانات دو و میدانی داخل سالن قدری در این بخش ضعیف است اما در فضای آزاد دونده‌های حرفه‌ای داریم.

وی نبود اسپانسر را از دیگر مشکلات دو و میدانی استان کرمانشاه دانست و گفت: ورزشکار برای درخشش در میادین ملی و فراملی به حمایت نیاز دارد.

کرمی در پایان با تشکر از ریاست هیئت دو و میدانی استان کرمانشاه گفت: اکنون در ماده ۴۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر به صورت تخصصی مشغول فعالیت هستم و مقام اول برترین های نوجوانان در سال ۹۱، عنوان دوم برترین‌های جوانان کشور در قم در سال ۹۳، و قهرمانی جوانان کشور در سال ۹۳ بخشی از دستاوردهای ورزشی من است.