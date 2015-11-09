کارگاه یک روزه مدیریت سبز در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه صبح دوشنبه با حضور مدیران و مربیان مهدکوک های استان برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پژوهش محیط زیست استان برقراری ارتباط دوسویه بین محیط زیست و مهدکودک ها و آشنایی با آثار زیان بار برخی از مواد بر محیط زیست را از اهداف این کارگاه عنوان کرد.

فریدون همتیان افزود: مصرف صحیح آب، نفت و گاز، سوخت و پسماند از جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه بود.

وی بیان کرد: انجام آموزشها در زمینه حفاظت از محیط زیست از مهد کودک ها می تواند نقش مهمی در فرهنگسازی این مقوله در جامعه شود.

همتیان تاکید کرد: مربیان در مهدکودک ها سفیران محیط زیست هستند و اگر محیط زیستی سالم داشته باشیم به تبع آن دارای زندگی سالم وعاری از هرگونه ناملایماتی خواهیم بود.

کارشناس محیط زیست انسانی و مدیریت سبز استان هم در این کارگاه گفت: ۲۵۲روز آفتابی در سال در ایران وجود دارد و لازم است از این انرژی پاک استفاده درستی شود.

فاطمه هاشمی افزود: استفاده از بازیافت کاغذهای پسماندی و تفیکیک آن، استفاده از اسباب بازی های شارژی بجای باطری، استفاده از مواد یک بار مصرف گیاهی و سلولزی بجای ظروف یک بار مصرف در مهدکودک ها، استفاده از شیرهای پدالی برای صرفه جویی آب از اقداماتی است که می توان در حفاظت از محیط زیست انجام داد.

وی بیان کرد: کودکان امروز، مادران و پدران فردای جامعه هستند و اگر امروز فرهنگ حفاظت از محیط زیست در اذهان آنها نهادینه شود، فردا مشکلات جامعه بسیار کمتر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این کارگاه مقرر شد مربیان و نوآموزان مهدکودکها آثار و دستاوردهایی که از وسایل درور ریز تهیه می شود را به این محیط زیست استان تحول دهند.