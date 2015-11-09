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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴

کارشناس هواشناسی گیلان خبر داد؛

احتمال بارش برف در ارتفاعات/آسمان گیلان تا چهارشنبه ابری است

احتمال بارش برف در ارتفاعات/آسمان گیلان تا چهارشنبه ابری است

رشت- کارشناس هواشناسی گیلان با اشاره به ابری بودن آسمان تا روز چهارشنبه، از احتمال بارش برف در ارتفاعات استان خبر داد.

مازیار غلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به نفوذ تدریجی یک سامانه ناپایدار از امروز اعلام کرد: طی امروز و فردا در اکثر نقاط استان هوای ابری همراه با بارندگی و احتمال رعد و برق پیش بینی شده است.

وی افزود: با ورود این سامانه شرایط بارندگی، وزش باد، مه رقیق و رعد و برق مهیا شده که این وضعیت تا صبح چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

غلامی همچنین برای روز سه شنبه احتمال بارش برف در ارتفاعات بالای دو هزار و ۵۰۰ متر را پیش بینی کرد.

وی درباره وضعیت دریا طی دو روز آینده گفت: دریای خزر در دو روز آینده با دمای ۱۸ درجه سانتی گراد، وضعیت نسبتا آرامی خواهد داشت.

به گفته غلامی هوای فعلی رشت ۱۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۸۹ درصد بوده و جیرانده با دمای ۸ درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان گزارش شده است.

کد مطلب 2961343

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