پشت پرده توقف جدایی معاونت جوانان از وزارت ورزش

محمود گلزاری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که کمیته راهبردی وزارت ورزش و جوانان به این نتیجه رسیده بود که باید بخش جوانان از این وزارتخانه جدا شود و به طور مستقل فعالیت کند اما وزیر ورزش اعلام کرد، جداسازی منتفی شده است، گفت: معاون اول رییس جمهور و سازمان برنامه و بودجه با این موضوع موافق بودند اما ظاهرا مشکلاتی در کمیسیون اجتماعی دولت در این رابطه ایجاد شده است هرچند چندان در جریان روند اداری این وزارتخانه نیستم.

وی ادامه داد: معتقدیم این حوزه ها باید جدا شوند تا حق جوانان ضایع نشود.

وی تاکید کرد: در آینده مشخص می شود این عدم جداسازی چه بر سر وضعیت جوانان خواهد آورد.

گلزاری در پاسخ به این پرسش که دلیل استعفای شما از سمتتان به دلیل عدم جداسازی این حوزه ها بود، گفت: تنها به این دلیل نبود اما یکی از دلایل آن همین بود.