به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه جلوه سوگ که از آغاز ماه محرم به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در میدان امام حسین(ع) برگزار شد در سومین دهه از این ماه متعالی میزبان گروه هنری «سادیار» برای اجرای نمایش هنری - مذهبی «ردای سرخ خورشید» است.

این نمایش که بیش از ۱۸ سال در ۲۲ استان کشور و چندین کشور خارجی روی صحنه رفته با استفاده از فرم، نور، آواز و موسیقی جلوه‌ای هنری به حماسه عاشورا بخشیده است.

«ردای سرخ خورشید» با الهام از تعزیه و به شکل میم (نمایش بدون کلام) با گنجاندن روضه‌ها و مداحی‌های ذاکران به‌نام کشور و تمرکز نور و موسیقی روایت پنجگانه‌ای از واقعه کربلا را به تصویر می‌کشد. مجلس شهادت حضرت علی‌اکبر(ع)، شهادت حضرت عباس‌بن‌علی(ع)، شهادت علی‌اصغر(ع)، شهادت امام حسین(ع) و خرابه شام پنج بخش این تابلوی عاشورایی هستند.

«ردای سرخ خورشید» با بیش از ۷۰ نفر عوامل به کارگردانی، بازنویسی و طراحی کورش خزاعی اصل تا ۲۲ آبان ماه ساعت ۲۰ در خیمه عشاق العباس میدان امام حسین(ع) به اجرا در می‌آید و حضور در آن برای عموم آزاد و رایگان است.