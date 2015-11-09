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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۷

در ادامه انتفاضه قدس/

یک نظامی صهیونیست کشته شد

یک نظامی صهیونیست کشته شد

منابع امنیتی رژیم صهیونیستی از کشته شدن یکی از نظامیان خود در جریان انتفاضه فلسطینی ها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک نظامی صهیونیست شب گذشته بر اثر شدت جراحات وارده کشته شد.

این نظامی روز چهارشنبه در یک عملیات ضد صهیونیستی شهروندان فلسطینی در شهرک «حلحول» در جنوب کرانه باختری مجروح شده بود.

با کشته شدن این نظامی صهیونیست شمار کشته شدگان صهیونیستی انتفاضه قدس به ۱۲ نفر افزایش یافته است. همچنین در جریان انتفاضه جدید فلسطینی ها ۱۶۰ صهیونیست زخمی شده اند.

انتفاضه قدس از ابتدای ماه گذشته میلادی (اکتبر) در اعتراض به تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری به ویژه در بیت المقدس و مسجدالاقصی آغاز شده است.

کد مطلب 2961356
سمیه خمارباقی

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