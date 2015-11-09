یک نظامی صهیونیست کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک نظامی صهیونیست شب گذشته بر اثر شدت جراحات وارده کشته شد.

این نظامی روز چهارشنبه در یک عملیات ضد صهیونیستی شهروندان فلسطینی در شهرک «حلحول» در جنوب کرانه باختری مجروح شده بود.

با کشته شدن این نظامی صهیونیست شمار کشته شدگان صهیونیستی انتفاضه قدس به ۱۲ نفر افزایش یافته است. همچنین در جریان انتفاضه جدید فلسطینی ها ۱۶۰ صهیونیست زخمی شده اند.

انتفاضه قدس از ابتدای ماه گذشته میلادی (اکتبر) در اعتراض به تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری به ویژه در بیت المقدس و مسجدالاقصی آغاز شده است.