جزئیات مذاکرات جدید نفتی ایران-عراق/ شرط ورود به بازار حفاری عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر بهمنی در تشریح مهمترین برنامه‌های شرکت ملی حفاری ایران در صورت لغو تحریم‌ها، گفت: شرکت ملی حفاری ایران برای پساتحریم خود را آماده کرده است و قطعا با لغو محدودیت‌ها حجم فعالیت‌های حفاری این مجموعه نفتی افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اعلام اینکه مذاکرات جدیدی با شرکت ملی نفت عراق به منظور توسعه همکاری های دو جانبه آغاز شده است، تصریح کرد: حتی تفاهم نامه ای با شرکت ملی نفت عراق امضا شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی حفاری با یادآوری اینکه تاکنون علاوه بر شرکت نفت عراق، مذاکرات و نشست هایی هم با شرکت های بخش خصوصی عراق برگزار شده است، اظهار داشت: با توجه به حجم بالای درخواست در داخل صنعت نفت کشور، فعلا تامین نیازهای داخلی به خدمات حفاری چاه‌های نفت و گاز در اولویت شرکت ملی حفاری ایران قرار دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش درخواست‌های داخلی امکان خروج و اجرای طرح‌های حفاری در خارج کشور را به شرکت ملی حفاری ایران نمی‌دهد، تبیین کرد: اگر شرکت‌های خصوصی فعال تر شوند و نیازهای داخلی را پوشش دهند، شرکت ملی حفاری ایران آمادگی توسعه فعالیت های خود در عراق را دارد.

وی همچنین با تایید امضای تفاهم نامه همکاری در زمینه حفاری با شرکت انی ایتالیا، تبیین کرد: تاکنون با تمام شرکت‌های خارجی که در ایران در گذشته حاضر بوده اند، همچون انی و آجیپ، عملیات حفاری آن ها در دریا و خشکی را شرکت ملی حفاری ایران انجام داده است و هم اکنون شرکت‌هایی که ورود کرده اند عمدتا برای مذاکره به سمت شرکت ملی حفاری ایران آمده اند.

بهمنی با بیان اینکه هم اکنون تفاهم نامه با شرکت انی در مراحل اداری قرار دارد، در خصوص آخرین وضعیت حفاری در میدان نفتی آزادگان جنوبی، توضیح داد: در قالب طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی حفاری ۴۰ حلقه چاه به شرکت ملی حفاری ایران واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه بر اساس برنامه زمان‌بندی ارائه شده تا پایان سال ۹۵ حفاری این تعداد چاه به پایان می‌رسد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حفر ۲۷ حلقه چاه در مراحل پایانی قرار دارند.