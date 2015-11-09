جابجایی کالا در بنادر غرب هرمزگان از مرز ۷ میلیون تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، "محمود صابری" در خصوص عملکرد هفت ماهه سال ۱۳۹۴ اظهار داشت: آمار تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی بنادر غرب استان هرمزگان طی مدت یاد شده به ۷میلیون و ۱۵۰ هزار و ۵۶۲ تن کالا رسید. از مجموع کل عملیات تخلیه و بارگیری، میزان ۵ میلیون و ۹۸۳ هزار و۳۵۶ تن کالا مربوط به کالاهای نفتی بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۶ درصدی را شاهد بودیم.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه ضمن اشاره به افزایش صادرات نفتی در این مدت، میزان آن را ۴ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۴۹۲ تن برشمرد که بیانگر افزایش ۱۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۳ است. کشورهای هند و چین از جمله مقاصد صادرات فرآورده های نفتی این بندر به شمار می روند.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه از رشد ۶۴ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر در این بندر خبر داد و گفت: رایزنی های مستمر و جلسات متعددی با صاحبان کالا و سرمایه گذاران در این بخش در حال انجام است و امیدواریم به زودی شاهد شروع فصل جدیدی از عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر لنگه باشیم.