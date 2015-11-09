به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری نمایشگاه های ارائه تولیدات سنتی و فرهنگی، یکی از بهترین اقدامات به منظور حفظ ارزش آثار سنتی و فرهنگی کشور و همچنین آشنایی عموم با این آثار ارزشمند است.

طی برگزاری اینگونه نمایشگاه ها فرصتی برای آشنایی با رسوم و هنر سایر اقوام ایرانی فراهم می شود و مولفه های هنری کنار گذشته شده و فراموش شده، مجالی برای در معرض تماشا قرار گرفتن می یابند و چه بسا زمینه شکوفایی و بروز مجدد این هنرها در جامعه فراهم شود.

چهارمین نمایشگاه آثار دست بافته ایلیاتی کشور از ۱۵ آبان ماه سال جاری در نگارخانه ماندگار اراک افتتاح شده است. در این نمایشگاه آثار دست بافته بیش از ۲۰ شهر کشور به نمایش گذاشته شده است.

امیر هزاوه، مسئول برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه که چهارمین نمایشگاه عرضه آثار دست بافته ایلیاتی در اراک است، ۱۵۰ اثر دستباف از استان های مرکزی، تهران،شیراز، گلستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، لرستان، خوزستان، بندر ترکمن، اردبیل و کرمان و همچنین دست بافته هایی از ایل قشقایی و بختیاری به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه شامل فرش، گلیم و جاجیم های نخی، ابریشمی و پشمی، سوزن دوزی، سفره های دست باف سنتی، جهاز شتر یا مفرش، زیرانداز ها و زنبیل های سنتی و توبره است.

هزاوه اظهار داشت: آثار ارائه شده از استان مرکزی در این نمایشگاه شامل دست بافته هایی از شهر خمین است و قدمت برخی از آثار به ۷۰ سال قبل باز می گردد.

مسئول برگزاری نمایشگاه دست بافته های ایلیاتی اراک افزود: این نمایشگاه در فضایی به مساحت ۱۲۰ مترمربع برپا شده و تا ۲۷ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

هزاوه در خصوص مشکلات برگزاری اینگونه نمایشگاه ها اظهار داشت: مشکلات مختلفی به ویژه در زمینه اطلاع رسانی در مسیر برگزاری این نمایشگاه ها وجود دارد که مستلزم مساعدت سازمان های مربوطه است تا شاهد اطلاع و استقبال بیشتر مردم از این نمایشگاه ها و آشنایی آنها با فرهنگ و رسوم غنی کشورمان باشیم.

وی افزود: رسانه ها نیز در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند و می توانند با انعکاس اینگونه موارد، گامی در جهت اعتلای فرهنگ شهر و استان بردارند تا حضور در اینگونه مکان ها و آشنایی با فرهنگ و هنرهای سرزمینمان، در ذهن و فکر عموم مردم نهادینه شود.