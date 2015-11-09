به گزارش خبرنگار مهر، موضوع خرید کشتارگاه جاهد یکی از لوایح جلسه یکصد و پنجاه و چهارم شورای اسلامی شهر قم بود که عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری آن را مطرح کرد.
وی با اشاره به اینکه این مسئله دو بار در کمیسیون تلفیق هم بحث شده ابراز داشت: به این دلیل که هر دو بار امکان رای گیری فراهم نشد، موضوع را در جلسه رسمی به بحث گذاشتیم.
معاون خدمات شهری شهردار قم کسی بود که از این لایحه در جلسه علنی شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم دفاع میکرد.
سید امیر سامع با اشاره به اینکه شهرداری قم در طول سالهای اخیر مسئله کشتار دام را مدیریت کرده ابراز داشت: سازمان کشتارگاه محلی دارد که با ظرفیت هزار رأس دام سبک و ۵۰ رأس دام سنگین در حال کار است.
درآمد سازمان کشتارگاهها
وی ابراز داشت: بودجه سازمان ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده و سال گذشته دو میلیارد تومان سود خالص داشته است.
معاون شهردار قم ادامه داد: مسئله انتقال سازمان از این محل همیشه مطرح بوده و شهرداری دنبال این بوده که کشتارگاه جدید هر چه زودتر راهاندازی شود.
وی افزود: فرصتی پیش آمده که شهرداری از این کار که بلد است کار اقتصادی انجام دهد چرا که پرسنل لازم را دارد و سرمایهگذاری هم لازم ندارد و امکانات فراهم شده است.
سامع به ویژگیهای کشتارگاه جدید اشاره کرد و گفت: این کشتارگاه در فضای ۲۰۰ هزار متر مربعی ظرفیتی برای هزار رأس دام سبک و ۱۰۰ رأس دام سنگین دارد.
وی با اشاره به توان شکلگیری خدمات جانبی در کشتارگاه جدید ابراز داشت: این کشتارگاه امکاناتی هم در مسئله بسته بندی بهداشتی دارد که میتوان از آن استفاده کرد.
معاون شهردار قم اظهار کرد: ما این کار را بلدیم و یک کار اقتصادی است و تقریباً با ۲۰ میلیارد تومان میتوانیم این کشتارگاه را خریداری کنیم. البته این کشتارگاه حدود ۹ میلیارد تومان وام دارد که سه میلیارد تومان آن بلاعوض است.
وی افزود: شهرداری میتواند به صورت غیر نقدی این کشتارگاه را خریداری کرده و یک درآمد پایدار از این محل داشته باشد.
حداقل سه میلیارد تومان سود سالانه
سامع گفت: پیشبینی این است که حداقل سه میلیارد تومان سود سالانه بتوانیم از این کشتارگاه داشته باشیم و کارهای جدیدتری هم برای درآمدزایی انجام دهیم و حتی میتوانیم وارد بحث فروش شده و درآمد بیشتری کسب کنیم که تا چهار میلیارد تومان در سال میتواند باشد.
وی ادامه داد: حتی با استفاده از تجهیزات موجود کشتارگاه فعلی میتوانیم ظرفیت کشتارگاه جاهد را تا هزار رأس دام افزایش دهیم.
معاون خدمات شهری شهردار قم اضافه کرد: عدهای انتقاد میکنند که چرا شهرداری به کاری که به این نهاد ربطی ندارد وارد شود درحالیکه شهرداریها عموماً در کارهایی که برایشان درآمدزایی داشته باشد وارد میشوند حالا چه مربوط باشد و چه نامربوط.
ولیالله بیاتی، رئیس شورای شهر قم هم درباره این لایحه گفت: در کشتارگاه فعلی سرمایه و زمینی داریم که اگر بخواهیم به آنها نگاه کنیم حتی ضرر کردهایم.
وی افزود: اگر ما ۲۰ میلیارد تومان هزینه بدهیم و سالی سه میلیارد سود داشته باشیم باز هم این ضرر است چرا که اگر سپرده گذاری کنیم سالانه ۶ میلیارد تومان سود بدون دردسر و دغدغه خواهیم داشت.
رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: اگر شما هزینه پرسنل و زمینی که رایگان در اختیارتان بوده محاسبه کرده و به سود دو میلیارد تومان رسیدهاید ما قبول میکنیم و در غیر اینصورت ضرر هم بوده است.
سالی هفت میلیارد تومان خسارت
محمدرضا ملکی، دیگر عضو شورای شهر قم درباره این موضوع اظهار داشت: قرار است ۲۰ میلیارد تومان کشتارگاه جدید را بخریم و با توجه به وامهایی که الان گرفتیم در ازای ۲۰ میلیارد تومان سالی هفت میلیارد تومان خسارت میدهیم.
وی با اشاره به سرمایهای که در کشتارگاه قدیمی راکد مانده گفت: حداقل ۳۵ میلیارد تومان قیمت آن زمین است که با این هزینه داریم سالی دو میلیارد تومان برداشت میکنیم.
ملکی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه کرد: قرار است همه کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم و قرار نیست تصمیماتی بگیریم که تصدیگری شهرداری را افزایش دهد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری که خود از مخالفان این لایحه بود ابراز داشت: دوستان درباره این لایحه به چند نکته اشاره کردند که باید پاسخ داد. اول اینکه راجع سلامت گوشت نگران بودند که اگر کار را به دست به بخش خصوصی بدهیم، سلامت گوشت به خطر میافتد که این فکر اشتباهی است چرا که شهرهای دیگر که شهرداری در این عرصه ورود نکرده این مشکل را ندارند.
وی با اشاره به اینکه متولی سلامت گوشت، دامپزشکی، تأمین گوشت جهاد کشاورزی و توزیع گوشت سازمان صنعت و معدن است خاطرنشان کرد: دوستان از ورود بخش خصوصی به این عرصهها نترسند چرا که بخش خصوصی با بهرهوری بسیار بهتر میتواند امور را مدیریت کند.
ذاکریان به تجربه واگذاری امور در شهر به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: تا قبل از اینکه مدیریت پسماند در آمریکا و ژاپن به بخش خصوصی واگذار شود، مدیریت پسماند هزینه بر بود اما پس از واگذاری درآمدزا شد.
اهمیت تهیه گوشت سالم
حجتالاسلام سید محمد آتشزر که موافق این لایحه بود اظهار داشت: ما در رابطه با گوشت و نان و مایحتاج عمومی مردم نباید فقط نگاه اقتصادی داشته باشیم و شک نداشته باشید که شهرداری بهتر از بخش خصوصی به مردم خدمات میدهد.
وی ادامه داد: گوشت کالای مهمی در سبد غذایی مردم است و شهرداری با اطمینان بهتری میتواند این را تأمین کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: از نظر اقتصادی ما ضرر نمیکنیم و سرمایهای برای شهرداری اضافه میشود که حتی بعدها میشود با مدیریت بهتر به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی ادامه داد: اگر شهرداری وارد عرصه مدیریت این کشتارگاه بشود برایش آب و زمین رایگان است اما اگر بخش خصوصی وارد شود باید هزینه اینها را پرداخت کند.
مدیرعامل سازمان کشتارگاهها هم در این جلسه با اشاره به عملکرد این سازمان در درآمدزایی برای شهرداری اظهار داشت: در یک بازه زمانی کشتارگاه ۸۵ نیرو داشته و با حقوق و درآمد خود کشتارگاه نیروها را بازنشسته کرده و هیچ بدهی به جایی نداریم بلکه طلبکار هستیم.
عسکری با اشاره به عملکرد مالی سازمان کشتارگاهها افزود: تنها در سال گذشته دو میلیارد تومان وجه خالص به شهرداری کمک کردهایم و داراییهای سرمایهای سازمان را هم اضافه کردیم.
باید از این فرصت استفاده کرد
شهردار قم هم در حمایت از این لایحه با اشاره به اینکه این سازمان تا پایان سال ۴ میلیارد تومان سود خواهد داشت که این در دست ما است خاطرنشان کرد: در کشتارگاه جاهد ۲۰ هکتار زمین و ۶ و نیم لیتر آب در ثانیه به ما داده میشود که باید از این فرصت استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه قیمت کشتارگاه جدید کمتر از ۲۰ میلیارد تومان است گفت: در این زمینه هم رایزنیهای لازم را خواهیم داشت.
سید مرتضی سقائیاننژاد با اشاره به اینکه در کشتارگاه جدید سود سازمان به ۱۰ میلیارد تومان در سال خواهد رسید گفت: حتی با وجود این سودها اگر نخواستیم تصدیگری کنیم میتوانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم با رسوب این سودها برای شهرداری.
در نهایت این لایحه برای خرید کشتارگاه جاهد از سوی شهرداری قم تصویب شد.
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