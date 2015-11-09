منصور رحمانیان مدیرکل هواشناسی استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان طی ۷۲ ساعت آینده، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز موجی از نوار شمالی کشور عبور می‌کند بر همین اساس آسمان استان در بعضی ساعات با بارش پراکنده همراه خواهد بود.

وی در ادامه گفت: فردا سه‌شنبه، سامانه بارشی دیگری وارد استان می‌شود و تا روز چهارشنبه فعال خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز ادامه داد: طی روزهای آینده دمای هوا کاهش خواهد داشت به‌طوری‌که در بعضی ساعات آسمان ابری همراه با بارش باران، گاهی رعدوبرق و مه‌آلود پیش‌بینی می‌شود.

رحمانیان در ادامه بیان کرد: فردا، بارش باران با شدت بیشتری پیش‌بینی می‌شود با توجه به کاهش دما در روز سه‌شنبه و چهارشنبه بارش در ارتفاعات استان به‌صورت برف خواهد بود.

اعلام وضعیت کیفیت هوای شهرستان‌های استان

وی گفت: با توجه به‌ پیش بینی بارش که در برخی ساعات همراه با تقویت ابرهای همرفتی است، فردا، سه‌شنبه در برخی مناطق استان احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی به سبب لغزندگی ناشی از بارش باران و کاهش دید افقی به علت مه پیش‌بینی می‌شود.

وی وضعیت هوای امروز شهرستان کرج را اعلام کرد و گفت: آسمان نیمه‌ابری و مه‌آلود است در برخی ساعات افزایش ابر، بارش باران، رعدوبرق و وزش باد را شاهد هستیم.

مدیرکل هواشناسی استان البرز شرایط جوی در شهرستان‌های استان را نیمه‌ابری، مه‌آلود همراه با افزایش ابر، بارش باران و وزش باد پیش‌بینی کرد و گفت: پیش‌بینی کیفیت هوا در شهرستان هشتگرد و نظرآباد برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام می‌شود.

وی در ادامه شرایط جوی در محور چالوس را نیمه‌ابری در پاره‌ای از نقاط مه‌آلود همراه با بارش باران اعلام کرد و گفت: ماکزیمم سرعت باد در این محور ۱۸ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

رحمانیان در پایان وضعیت جوی در منطقه دیزین را تشریح کرد و گفت: آسمان دیزین نیمه‌ابری، مه‌آلود همراه با افزایش ابر و بارش باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود کمینه دمای هوا در این منطقه منفی یک درجه سانتی گراد است.