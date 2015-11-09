آیفون ۷: مشخصات، امکانات، بها و زمان انتشار

تابناک نوشت: بدون هیچ شکی هنوز بسیار زود است که در مورد آیفون آینده و زمان انتشار یا مشخصات آن سخنی به میان آورد. اما همانند رویه سابق برخی اطلاعات درز کرده از پتنت های اپل و برخی شایعات پیرامون فعالیت های این شرکت میتواند دست کم شمایی کلی از نسل آینده آیفون را به دست دهد. همچون زمان انتشار آن که بر اساس استراتژی های اقتصادی اپل به احتمال بسیار زیاد در نیمه اول سپتامبر سال آینده میلادی خواهد بود.

همچنین شایعه اساسی که از هم اکنون وجود دارد مربوط به ارائه مدل سومی از آیفون در دامنه میان گوشی هوشمند و تبلت است. این شایعه در مورد آیفون ۶ نیز وجود داشت که اپل در راستای ایده های استیو جابز فقید اقدام به انتشار نسخه ای ۴ اینچ از این هوشمند خواهد کرد. ایده ای که شاید در مورد آیفون ۷ و با نام iPhone ۷C در نهایت محقق شود.

از سوی دیگر سخنانی در این باب مطرح شده است که احتمال ضعیفی وجود دارد که شاهد تغییرات انقلابی و اساسی در طراحی آیفون ۷ باشیم زیرا رویه ساخت و طراحی اپل در مورد آیفون بیانگر این موضوع است. اما شایعاتی وجود دارد که بر اساس آنها ممکن است اپل به کلی دکمه Home را از آیفون حذف کند تا جای آن را به کلی به فناوری لمس سه بعدی یا ۳D Touch بدهد. این امر به اپل کمک میکند ضمن حفظ اندازه صفحه نمایش، ابعاد کلی هوشمند را تا حد زیادی کاهش دهد. همچنین گفته میشود که آیفون ۷ باریکترین نمونه از نسل این هوشمند خواهد بود.

در مورد باتری این هوشمند نیز هرچند گفته میشود که اپل در آیفون ۷ از باتری بزرگتر و قوی تری بهره خواهد برد اما رویه این شرکت در مورد آیفون ۶ اس نشان داد که اپل جنبه های اصلی هوشمند خود را به هیچ وجه فدای این موضوع نمیکند. از سویی منابع نزدیک به شرکت اپل گفته اند که احتمال به کار گیری صفحه نمایش لبه به لبه در آیفون ۷ وجود دارد.

از سویی انتقادات فراوان از اپل برای وضوح صفحه نمایش میتواند دلیلی برای انتظار وضوح بالاتر در آیفون ۷ باشد. این احتمال با توجه به خبر همکاری اپل با سامسونگ برای تولید صفحه نمایش OLED بیش از قبل تقویت شده است. در نتیجه بعید نیست که آیفون بعدی با وضوح Quad HD روانه بازار شود.

موضوع دیگر در مورد صفحه نمایش آیفون مربوط به، به کارگیری شیشه یاقوت است. این موضوع از مدتها پیش شایعه شده است و از آنجایی که در طراحی ساعت هوشمند، اپل از این شیشه مقاوم بهره گرفته بعید نیست که آیفون ۷ نیز مجهز به این شیشه یاقوتی باشد.

در مورد حافظه این هوشمند بارها گفته شده است که اپل قصد خاتمه دادن به تولید مدل ها با حافظه ۱۶ گیگابایت را دارد. این موضوع به ویژه در رابطه با به کار گیری امکانات جدید در آیفون ۶ اس یعنی تصاویر زنده و فیلم برداری ۴K بسیار محتمل است و در نتیجه ممکن است آیفون بعدی با حافظه ۳۲، ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت منتشر شود.

از سوی دیگر با به کارگیری پورت USB-C در مک بوک جدید شایعاتی وجود دارد که آیفون ۷ نیز از این پورت بهره مند خواهد بود. اما شاید مهمترین شایعه در مورد آیفون ۷ در رابطه با دوربین آن باشد. طبق گزارشات موثق اپل از هم اکنون در حال تجزیه و تحلیل و کار بر روی تکنولوژی DSLR است. همچنین برخی منابع نزدیک به این شرکت اشاره کرده اند که احتمال معرفی دوربینی با طراحی پریوسکوپ و بهره مند از دو لنز در دوربین آیفون ۷ وجود دارد. در نتیجه تکنولوژِ دوربین آیفون ۷ شاهد یک جهش بزرگ خواهد بود.

اما در مورد بهای آیفون ۷ باید گفت که اپل علاقه زیادی به ثبات و در پایه نگه داشتن هوشمند خود دارد. ولی با توجه به شایعات در مورد تغییرات زیاد در آیفون ۷ مشتریان آیفون گویا باید منتظر یک جهش قابل توجه در قیمت نهایی این محصول باشند.