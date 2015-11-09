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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۴

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه:

هوای کرمانشاه بارانی می شود/ هشدار وقوع سیل در برخی مناطق

هوای کرمانشاه بارانی می شود/ هشدار وقوع سیل در برخی مناطق

کرمانشاه- مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه از بارانی شدن هوای استان و احتمال وقوع سیل در برخی از مناطق خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر، از ورود سامانه جدید بارشی به استان کرمانشاه از امروز دوشنبه خبر داد و گفت: با ورود این سامانه شاهد بارش های مناسبی در سطح استان خواهیم بود.

وی از فعالیت این سامانه بارشی تا پایان روز سه شنبه خبر داد و افزود: بارش ها در نواحی غربی و جنوبی استان از نمود و شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه نسبت به احتمال وقوع سیل در مناطق مستعد استان هشدار داد و گفت: بویژه در نواحی غربی و جنوبی استان که بارش ها شدت بیشتری دارد احتمال وقوع سیل بیشتر خواهد بود.

پارسا خاطر نشان کرد: بارش ها ممکن است در نواحی مذکور با رگبار تگرگ همراه بوده و سبب آبگرفتگی معابر عمومی شود.

وی یادآور شد: بارش در نواحی کوهستانی و ارتفاعات سردسیر استان ممکن است به شکل برف ظاهر شود.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان از کاهش محسوس دمای روزانه طی روزهای پایانی هفته خبر داد و گفت: وقوع پدیده مه صبحگاهی نیز طی این روزها دور از انتظار نخواهد بود.

کد مطلب 2961375

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