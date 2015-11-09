این کارگردان پیشکسوت تئاتر ایران درباره وضعیت تمرین و اجرای نمایش «بازار عاشقان» به خبرنگار مهر گفت: حدود یک هفته پیش تمرینهای نمایش را با ۶۰ نفر از دانشجوها و جوانان تئاتری شروع کردیم و قسمتهای شلوغ کار اتود زده شد و به تازگی وارد مرحله دوم تمرین شدهایم.
مرزبان درباره گروه بازیگر نمایش «بازار عاشقان» یادآور شد: آقای جمشید مشایخی در این نمایش حضور دارد که البته مبتلا به سرماخوردگی شد و من امیدوارم که کسالت آقای مشایخی هر چه زودتر برطرف شود.
وی ادامه داد: امین زندگانی، فرهاد قائمیان، فرزانه کابلی، پرستو گلستانی، علیرضا غفاری، روحالله کمانی، پریسا مقتدی، صادق توکلی و اکبر تشکرنیا از جمله بازیگران نمایش «بازار عاشقان» هستند که در مجموع با ۷۵ بازیگر به صحنه میرود.
کارگردان نمایشهای «پایینگذر سقاخانه» و «شب روی سنگفرش خیس» درباره زمان اجرای نمایش «بازار عاشقان» اظهار کرد: طی صحبتی که با تالار وحدت داشتیم قرار شد این نمایش را در سی و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر روی صحنه ببریم و اجرای عمومی «بازار عاشقان» را هم از ۷ فروردینماه سال ۹۵ آغاز کنیم.
مرزبان با بیان اینکه نام نمایش «بازار عاشقان» در ابتدا «دیدار در دمش» بوده است، افزود: این متن توسط محمد ابراهیمیان نگارش شده است.
وی درباره دیگر عوامل اجرای نمایش «بازار عاشقان» گفت: فرزانه کابلی علاوه بر بازی، طراحی حرکات این نمایش را بر عهده دارد. مجید میرفخرایی طراح صحنه، مهری آسایش دستیار کارگردان و آزیتا خرمی منشی صحنه «بازار عاشقان» هستند.
به کارگردانی هادی مرزبان
«بازار عاشقان» با ۷۵ بازیگر به صحنه میرود/ آغاز دور دوم تمرینها
هادی مرزبان این روزها مشغول تمرین نمایش «بازار عاشقان» با ۷۵ بازیگر حرفهای و همچنین دانشجوی تئاتری است.
این کارگردان پیشکسوت تئاتر ایران درباره وضعیت تمرین و اجرای نمایش «بازار عاشقان» به خبرنگار مهر گفت: حدود یک هفته پیش تمرینهای نمایش را با ۶۰ نفر از دانشجوها و جوانان تئاتری شروع کردیم و قسمتهای شلوغ کار اتود زده شد و به تازگی وارد مرحله دوم تمرین شدهایم.
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