باشگاه خبرنگاران نوشت: کارشناسان به تازگی بقایای یک کاخ باستانی در مکزیک را که در حال خارج شدن از آب است را شناسایی کرده اند. گفتنی است، این بنای مکزیکی ۴۰۰سال قدمت دارد و در اثر عقب نشینی آب در رودخانه «گریوالا» در ایالت جنوبی کشور مکزیک ظاهر شده است.



بررسی ها نشان می دهند، این کاخ باستانی به نام «quechula» در تاریخ کشور مکزیک مشهور است و طول آن حدود ۱۸۳ فوت و عرض ۴۲ فوت و دیواره در حال افزایش آن به اندازه ۳۰ فوت شناسایی شده است. این کاخ در سال ۱۹۶۶ به دنبال پر کردن مخازن یک سد به نام «nezahualcoyotl» در کشور مکزیک در زیر آب مدفون شده بود.



در حال حاضر به دلیل بروز خشکسالی و پایین رفتن سطح آب مجدداً این کاخ نمایان شده است.

کارشناسان متروکه شدن این کاخ را در قرن های پیش به دلیل ابتلای ساکنین محلی به بیماری طاعون و قرنطینه شدن منطقه عنوان کرده اند. در حال حاضر در زمین های اطراف کاخ میزان زیادی استخوان باقی مانده از قربانیان طاعون وجود دارد. در حال حاضر باستان شناسان امیدوار هستند با ادامه عقب نشینی آب بتوانند تحقیقات گسترده ای در خصوص معماری ساختمان، اشیای باستانی و نحوه زندگی اهالی بدست آورند.