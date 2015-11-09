حمله سایبری به بزرگترین بانک سوئدی

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعات اداره ها، سازمان های امنیتی، غول های فناوری، بانک ها و ... باید از امنیت سایبری بالایی برخوردار باشند تا بتوانند محیط ایمن و غیر قابل نفوذی را برای اطلاعات کاربران یا مشتریان خود رقم بزنند. به همین دلیل در دنیای فناوری امروز، امنیت حرف اول را در دنیای مجازی می زند تا سازمان های مختلف مغلوب هکرها نشود.



در دهه های اخیر، بانک های بزرگ و مشهور هدف حمله هکرها بوده اند که با سرقت اطلاعات قابل توجهی روبرو شده اند و روزانه اخبار متعددی در رابطه با هک و همینطور سرقت اطلاعات از بانک ها یا موسسات مختلف منتشر می شود.



اکنون خبری در رابطه با هک اطلاعات بانک سوئدی Swedbank منتشر شده که نشان می دهد وب سایت این بانک بعد از حمله هکرها از دسترس خارج شده و مشتریان بانک قادر به دستیابی به اطلاعات یا حساب های خود نیستند. این وب سایت برای دومین بار در ماه های اخیر هدف حملات هکرها قرار گرفته است. حمله سایبری گذشته در ماه اکتبر رخ داده بود.



سخنگوی بانک سوئدی درباره این حمله می گوید : « این اولین باری نیست که بانک ما هدف حملات سایبری قرار می گیرد و مسلما آخرین بار نیز نخواهد بود. مشتریان قادر به انجام تراکنش های آنلاین و ارتباط با بانک نبوده اند اما از طریق موبایل بانک قادر به انجام پرداخت های خود هستند.»

هکرها از حمله نوع اختلال سرویس توزیع شده برای حمله به بانک استفاده کرده بودند. در حمله های DOS اگر هکرها از سیستم های متعددی برای هجوم به میزبان های از راه دور استفاده کنند در این صورت حمله DDoS خواهد بود. با آغاز چنین حملاتی، تمامی رایانه ها همزمان با هم عمل می کنند به طوری که سرور قادر به پاسخگویی نبوده و می تواند خسارت های غیرقابل باوری را به همراه داشته باشد.

این حمله سایبری در حالی است که سوئد بانک، یکی از بزرگترین بانک های سوئدی است.