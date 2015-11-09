فروش جهانی «اسپکتر» به ۲۹۶ میلیون دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین‌دیلی، فیلم «اسپکتر» در این آخر هفته ۱۱۷.۸ میلیون دلار فروش کرد که از بزرگترین ارقام جداگانه آن می‌توان به ۲۰.۱ میلیون دلار فروش در آلمان اشاره کرد. این فیلم در کشور ایتالیا ۵.۷ میلیون، در روسیه ۵.۸ میلیون، در سوییس آلمانی‌زبان ۴.۱ میلیون، در اسپانیا ۳.۳ میلیون، در بلژیک ۲.۴ میلیون و در اتریش ۲.۶ میلیون دلار بلیت فروخت.

این فیلم جاسوسی در دومین دور نمایش در بریتانیا هم ۲۱.۳ میلیون دلار دیگر به مجموع فروش خود اضافه کرد و به این ترتیب بعد از ۱۴ روز به ۱۰۰.۱ میلیون دلار (۶۵.۶ میلیون یورو) رسید. هلند هم ۳.۳ میلیون دلار به مجموع فروش این فیلم اضافه کرد.

اولین نمایش فیلم در هشت کشور آمریکای لاتین منجر به فروشی ۱۲.۴ میلیون دلاری شد که ۴.۵ میلیون آن از مکزیک و ۲.۹ میلیون آن از برزیل به دست آمد. این فیلم در جنوب‌شرقی آسیا و در هشت کشور مختلف ۱۶ میلیون دلار درآمد تولید کرد که ۲.۶ میلیون آن از تایوان، ۲.۴ میلیون از هنگ‌کنگ، ۲.۳ میلیون از مالزی و ۱.۸ میلیون از سنگاپور بود. هنوز باید منتظر ارقام کشورهای فرانسه،‌ استرالیا، کره جنوبی، ژاپن و چین بود.

کمپانی‌های دارای امتیاز فروش از ام‌جی‌ام توانستند برای این فیلم فروشی ۳.۱ میلیون دلاری در لهستان، ۸۷۱ هزار دلاری در پرتغال، ۴۲۵ هزار دلاری در اسلوواکی و ۲۱۹ هزار دلار در بلغارستان به ارمغان بیاورند. دانمارک هم ۲.۷ میلیون دلار به مجموع فروش فیلم اضافه کرد، فنلاند ۱.۴ میلیون، نروژ ۱.۱ میلیون و سوئد ۲.۲ میلیون دلار. فروش کل آی‌مکس فیلم هم در پرده‌های دو بعدی به ۱۵.۴ میلیون دلار رسید و به این ترتیب رکورد ۱۵.۲ میلیون دلار سه سال پیش‌ «اسکای‌فال» را شکست.