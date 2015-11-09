به گزارش خبرنگار مهر، علی دیواندری امروز در نشستی خبری درباره وضعیت بانکداری الکترونیک کشور و چگونگی وضعیت آن برای اتصال با سوییچ های بین المللی همزمان با اجرای برجام، گفت: خدمات پرداخت خرد در کشور در حد استانداردهای بین المللی است و مشکلی در این زمینه نداریم؛ اما در بخش اتصال به خارج با مشکلاتی مواجه هستیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه، در زمان تحریم امکان رفع موانع اتصال به سوییچ های بین المللی و امضای پروتکل ها وجود نداشت، ادامه داد: در بخش تسویه کارت های قابل ارایه به مشتریان نیز با مشکلاتی مواجه هستیم و تا زمانی که ارز تک نرخی نشود نمی توان این مشکل را رفع کرد.

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز اظهارداشت: هر چند قابلیت اتصال به سوییچ برخی از کشورها وجود دارد، اما نحوه تسویه در بحث های ارزی با مشکل مواجه است؛ زیرا در زمان حاضر نرخ ارز مسافرتی با بازار آزاد متفاوت است که با تک نرخی کردن ارز این مشکل رفع می شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه، نظام بانکی در نحوه اتصال به سوییچ های بین المللی در بخش بانکداری الکترونیک با مشکلاتی مواجه است، گفت: نظام بانکی کشور با اجرای برجام باید در این زمینه پروتکل هایی را منعقد کند.

وی از برگزاری پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های در پرداخت در روزهای ۲۱ و ۲۲ دی ماه امسال خبر داد و گفت: با توجه به اینکه موضوع آی تی، هر روز در نظام بانکی اهمیت بیشتتری می یابد، لازم است در کنار سایر موضوعاتی که بانک مرکزی سالانه برای آن همایش برگزار می کند در حوزه بانکداری الکترونیک هم همایش هایی برگزار شود؛ زیرا موضوعی حیاتی و زیربنایی برای نظام بانکی است.

دیواندری با بیان اینکه، این رخداد مورد اقبال بخش های مختلف نظام بانکی و سایر بازیگران این عرصه قرار گرفته است، اظهارداشت: بانکداری الکترونیک موضوعی مهم در توسعه شرکت های دانش بنیان بوده و یکی از دستاوردهای آن جذب نخبگان حوزه آی تی و جلوگیری از مهاجرت مغزها در این بخش و فعالیت های بانکداری الکترونیک است. همچنین از بُعد حاکمیتی، نهادی همانند بانک مرکزی باید فرصتی پیدا کند که دستاوردهای خود را برای نظام بانکی تشریح کند.

این مقام بانکی محور اصلی پنجمین همایش بانکداری الکترونیک را «گسترش ارتباطات بین المللی؛ فرصت ها و چالش ها» ذکر کرد و افزود: به دلیل اینکه برجام در حال اجرایی شدن است، پیش بینی می شود بعد از اجرای برجام فرصت های لازم برای تعامل بین المللی فراهم شود.

دیواندری اضافه کرد: یکی از فرصت هایی که در این تعاملات بین المللی فراهم می شود این است که بانک های ما باید روابط بین المللی خود را از سر بگیرند و در این زمینه استانداردها تغییر کرده است. بنابراین در حوزه تعاملات بین المللی باید استانداردهای بانک های دنیا را در فعالیت های بانکی خود رعایت کنیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، بررسی روندهای کلان بین المللی در حوزه بانکداری الکترونیک، ایجاد فضای مناسب برای سیاست گذاران و بانکداران داخل، معرفی نقشه راه نظام های پرداخت ملی، بررسی قوانین و مقررات موجود در حوزه بانکداری الکترونیک و ارائه دستاوردهای ملی و بین المللی در حوزه بانکداری الکترونیک را از جمله اهداف کلان این همایش برشمرد.

وی درباره برنامه های جانبی این همایش گفت: برگزاری نمایشگاه و جشنواره مرحوم نوربخش از برنامه های جانبی این همایش است و بانک های نوآور در حوزه بانکداری الکترونیک را رتبه بندی کرده و رتبه های بالا را معرفی خواهیم کرد. همچنین بخش جدیدی با عنوان «سخن ساده» به همایش امسال اضافه شده است.