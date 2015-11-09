مظنون اصلی بمبگذاری هواپیمای روسی را بشناسید

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در گزارشی نوشت: انگشت اتهام بمبگذاری هواپیمای روسی هم اکنون به سوی یکی از شهروندان مصری نشانه رفته است.

براساس این گزارش، این شهروند مصری کسی نیست جز «ابو اسامه المصری» که فقط با صورت پوشیده در تصویرها و ویدئوها ظاهر می شود و تنها افراد مسلح افراطی در گروه تروریستی «ولایت سیناء» مصر، این شخص را می شناسند؛ گروهی که سال گذشته با «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش بیعت کرد.

این گروه تروریستی با صدور بیانیه ای سقوط هواپیمای روسی را اعلام بود که به دنبال آن ویدئویی با عنوان «بیعت وفاداری» پخش شد و در آن ابواسامه مصری، سرکرده این گروه در میان افراد مسلحی که لباس نظامی دارند، ظاهر می شود.

در این ویدئو، «کمال علام» که دوربین برای نشان دادن چهره وی زوم کرده بود، معروف و شناخته شده است. ولی بقیه افراد چهره خود را با نقاب یا با جلوه های بصری تغییر چهره، پوشانده اند که ابو اسامه از جمله این افراد است و در روزی که هواپیمای روسی سقوط کرد در ویدئویی که گروه تروریستی پخش کرد این گونه گفت: «ما بودیم که هواپیما را ساقط کردیم، بروید بمیرید».

در این راستا، روزنامه انگلیسی «ساندی تایمز» با استناد به اطلاعات و گفته های سازمان اطلاعات انگلیس گزارش داد: ابو اسامه مصری همان مغز متفکر سقوط هواپیمای روسی و قاتل ۲۲۴ سرنشین آن است.

این روزنامه افزود: مسئولان اطلاعات انگلیس اطمینان دارند که اگر سقوط هواپیما روسی به دلیل عملیات تروریستی ونه نقص فنی به اثبات برسد، بی شک ابو اسامه مصری از داخل فرودگاه شرم الشیخ برای انتقال بمب و جاسازی آن در چمدان یکی از مسافران هواپیما، کمک هایی دریافت کرده است.

از سوی دیگر، منابع امنیتی گفتند: ابواسامه مصری ۳۷ ساله با نام حقیقی «محمد احمد علی» از ساکنان استان سیناء بوده که سال ها پیش به تفکر افراطی گرایش پیدا کرد و آموزش هایی در سطح بالا در سوریه دیده است.

این منابع همچنین اعلام کردند که ابو اسامه مصری بارها در ویدئوها (همچون ویدئو مربوط به بمبگذاری «کرم القوادیس») به عنوان سخنگوی داعش در عملیات تروریستی ظاهر شده است. شایان ذکر است که در انفجارهای کرم قوادیس واقع در منطقه سینای مصر، بیش از ۳۰ نظامی مصری کشته شدند.