کاهش حمایت دارویی بیمه تامین اجتماعی از بیماران تالاسمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر رسول ديناورند با اشاره به اينكه داروی بيماران تالاسمي شامل داروهای تزريقی و خوراكی است كه هر دو دسته هم در داخل توليد می شوند و هم نوع وارداتي دارند، گفت: تاكنون داروهای تالاسمی هيچ‌گونه افزايش قیمت نداشته است ولی متاسفانه اخيرا قيمت داروی خوراكی وارداتی بيماران تالاسمی به دليل كاهش حمايت سازمان تامين اجتماعی افزایش پيدا كرده است.

وي با بيان اينكه كاهش حمايت تامين اجتماعي منجر به افزايش پرداختی بيماران برای هزينه دارو می شود، افزود: بيماران تالاسمی تصور می كنند كه قيمت دارو افزايش پيدا كرده است، در حالی که افزايش قيمت قطعا ناشی از حمايت بيمه است و مسئوليت افزايش قيمت این دارو نیز بر عهده سازمان تامين اجتماعی است.

رئيس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه تعهدات حمايتی از بيماران نبايد كاهش يابد، خاطرنشان کرد: ما در وزارت بهداشت برای حمايت از بيماران تلاش می كنيم و در سال جاری هم به رغم مشكلات اعتباري و بودجه‌ای كه وجود داشته است، تلاش كرده‌ايم حمايت‌های خود از بيماران خاص و صعب‌العلاج را كاهش ندهیم.

ديناورند افزود: انتظارمان داریم سازمان‌های بيمه‌ گر پوشش های بيمه‌ای خود از داروها را كاهش ندهند.