«ایلخچی» بیمارستان ندارد/ اعزام بیماران به شهر اسکو

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شهر ایلخچی آذربایجان شرقی در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی کلان‌شهر تبریز واقع‌شده است که مرکز بهداشتی درمانی آن با ۲۴ ساعت فعالیت و خدمات‌رسانی امکانات بهداشتی درمانی مناسبی ندارد و ضرورت احداث مرکز سلامت دیگر در این شهر به‌شدت احساس می‌شود.

با توجه به اینکه شهر ایلخچی استان‌های شمال غرب کشور را به یکدیگر متصل می‌کند، و نیز با توجه به مهاجرپذیری و رشد پرشتاب این شهر، ساخت مرکز سلامت شماره دو مجتمع‌های بهداشتی مناسب در این شهر ضروری است که در این راستا قطعه زمینی روبروی ساختمان بهداشت فعلی این شهر توسط خیران اهداشده است.

در همین خصوص رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز موافقت کرده بود تا بااعتبار اولیه دو میلیارد ریال عملیات اجرایی پروژه آغاز شود که البته تابه‌حال خبری از اجرایی شدن آن نیست و طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر از مردم و مسئولان ایلخچی در بخش بهداشت و درمان، اقدامات انجام‌شده تاکنون آن‌چنان‌که باید نتوانسته اعتماد مردم این شهر را جلب کند چراکه اغلب مردم در صورت نیاز به درمان راهی مراکز درمانی تبریز می‌شوند که بر همین اساس برای تهیه گزارش از مشکلات بهداشتی درمانی شهر ایلخچی، راهی این شهر شدیم و پای درد دل مردم در این رابطه نشستیم.

بهداری ایلخچی جوابگوی مراجعه‌کنندگان نیست

مهدی بشیری یکی از شهروندان ایلخچی به خبرنگار مهر می‌گوید: هر شهرستانی در استان تنها یک بیمارستان دارد که آن‌هم در مرکز شهرستان مستقر بوده و مردم برای دریافت خدمات تخصصی باید به آن بیمارستان مراجعه کنند اما شهر ایلخچی بنا به آمار موجود و باوجود واقع‌شدن در جاده ترانزیتی استان‌های شمال غرب کشور و اینکه دریکی از چهار مسیر پرتردد کشور قرار دارد و روزانه شاهد عبور و مرور هزاران دستگاه انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین است اما تنها یک بهداری دارد که جوابگوی مراجعه‌کنندگان نیست.

وی در ادامه از نبود سونوگرافی در این درمانگاه گلایه می‌کند و می‌افزاید: این درمانگاه سونوگرافی ندارد و مردم مجبور هستند به شهرهای هم‌جوار رفته و علاوه بر صرف زمان ارزشمند خود، هزینه گزافی نیز در این زمینه کنند که امیدواریم مسئولین مربوطه به مشکلاتمان در این زمینه رسیدگی کنند.

کامران یاوری یکی دیگر از اهالی ایلخچی می‌گوید: وقتی مریضی را به درمانگاه این شهر می‌برند، مسئولین این درمانگاه مریض مربوطه را به بیمارستان شهرستان اسکو می‌فرستند و در این بیمارستان نیز به علت کمبود امکانات مراجعه‌کنندگان را به بیمارستان تبریز ارجاع می‌دهند.

وی بابیان اینکه از مسئولین بهداشتی شهر ایلخچی ناراضی هستیم که مریضان و مراجعه‌کنندگان را به بیمارستان اسکو می‌فرستند، تصریح می‌کند: سؤال ما این است که چرا بیماران مستقیم به بیمارستان تبریز فرستاده نمی‌شوند، علاوه بر این نبود امکانات مناسب بهداشتی ازجمله سونوگرافی در شهر ایلخچی موجب شده مردم این شهر برای دسترسی به یک پزشک و امکانات بهداشتی مناسب مسافت زیادی را طی کرده و به تبریز بروند که امیدواریم با احداث درمانگاه مناسب در این شهر مشکلات مردم ایلخچی نیز حل شود.

ضرورت احداث درمانگاه مناسب در شهر ایلخچی

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم احداث درمانگاه مناسب در شهر ایلخچی تأکید کرده و می‌گوید: با توجه به اینکه شهر ایلخچی در مسیر ترانزیتی تبریز به ارومیه قرارگرفته، ضروری است در این شهر درمانگاهی با امکاناتی مناسب و درشان مردم منطقه راه‌اندازی شود و راه‌اندازی این درمانگاه از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که باید پیگیری شود.

میر هادی قره سید خاطرنشان می‌کند: با توجه به مذاکراتی که با مسئولین شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسکو و آذربایجان شرقی داشته‌ایم، تجهیزات بسیار خوب و مفیدی برای این درمانگاه در نظر گرفته‌شده که با احداث آن شاهد حل بخشی از مشکلات بهداشتی این شهر خواهیم بود و البته این موضوع باید از طریق مسئولان شهرستان و استان دنبال شود و ما نیز تمامی تلاش خود را برای راه‌اندازی این درمانگاه انجام می‌دهیم.

مرکز بهداشت ایلخچی همانند اسلحه بدون گلوله است

سخنگوی شورای اسلامی شهر ایلخچی نیز در خصوص وضعیت بهداشت این شهر به خبرنگار مهر می‌گوید: وضعیت بهداشتی این شهر تا حدودی اصلاح‌شده ولی به حد مطلوب خود نرسیده است و با توجه به موقعیت شهر ایلخچی که جاده ترانزیتی از داخل شهر عبور کرده و بنا به آمار موجود روزانه ۱۲۰ هزار خودرو سبک و سنگین از این مسیر ترددمی‌کنند و تنها شهری است که استان‌های شمال غرب را به یکدیگر متصل می‌کند، امکانات بهداشتی مرکز سلامت آن جوابگوی نیازهای این منطقه نیست.

جلال حق‌شناس نبود این مرکز بدون برخورداری از امکانات اساسی را همانند اسلحه‌ای بدون گلوله توصیف و تصریح می‌کند: کادر این مرکز با کمبود این امکانات با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند به‌طوری‌که گاهی مراجعه‌کنندگان در نوبت شب به ۹۰ تا ۱۰۰ نفر می‌رسد.

وی می‌افزاید: البته ناگفته نماند حضور سه متخصص داخلی، عفونی و اعصاب و روان در این مجتمع تا حدودی خلأ پزشکان متخصص را پرکرده و حضور پزشکان متخصص و کادر مجرب که در حال حاضر در این مرکز فعالیت می‌کنند، رضایت نسبی شهروندان را جلب کرده ولی این خدمات درشان مردم ایلخچی و مسافران رهگذر نیست.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ایلخچی در پایان چنین می‌گوید: مسئولین درصدد احداث ساختمان جدید مجتمع سلامت با پیشنهاد مشارکتی شهرداری ایلخچی هستند ولی این مهم نزدیک به دو سال است که بدون نتیجه مانده که اگر مسئولین مرکز همگانی اسکو تلاش مضاعف کنند، علاوه بر احداث این ساختمان می‌توانند مرکز سلامت شماره دو را نیز راه‌اندازی کنند که با راه‌اندازی این مراکز عمده مشکلات بهداشتی این شهر حل خواهد شد.

مرکز بهداشت ایلخچی سونوگرافی و رادیولوژی ندارد

دیگر عضو شورای اسلامی شهر ایلخچی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هرچند تلاش‌های رابطان بهداشتی این شهر قابل‌تقدیر است اما عملکرد مسئولان شبکه بهداشت چندان قابل دفاع نبوده و از مسئولان انتظار داریم که بیش‌ازپیش در خدمت شهروندان باشند و وقت بیشتری را جهت شنیدن مشکلات آن‌ها اختصاص نمایند.

ابراهیم احمدی با اشاره به کمبود امکانات مرکز بهداشت ایلخچی می‌گوید: این مرکز رادیولوژی و سونوگرافی ندارد و مردم ایلخچی به‌ناچار به شهرهای هم‌جوار رفته و هزینه‌های زیادی را صرف می‌کنند بنابراین راه‌اندازی سونوگرافی و رادیولوژی در این شهر از اصلی‌ترین خواسته‌های مردم است که امیدواریم با راه‌اندازی این امکانات بخشی از مشکلات بهداشت درمان این شهر نیز حل شود.

وی با تأکید بر لزوم راه‌اندازی مرکز سلامت شماره دو شهر ایلخچی خاطرنشان می‌کند: با توجه به وسعت شهر، شهروندان جهت دریافت خدمات بهداشت باید مسیر زیادی را طی کنند که این خود باسیاست‌های وزارت بهداشت و اهداف آن مغایر است و با توجه به اینکه ساختمان حال حاضر مرکز بهداشت با آمدن پزشکان متخصص جوابگوی بیماران نخواهد بود، لذا احداث و راه‌اندازی ساختمان شماره دو ضروری است زیرا با احداث این ساختمان تجهیزات رادیولوژی و سونوگرافی و امکانات مناسب‌تری ارائه خواهد شد و با اصلاح نظام سلامت و راه‌اندازی مجتمع سلامت کیفیت و کمیت ارائه خدمات ارتقاء و رضایتمندی شهروندان افزایش می‌یابد.

عضو شورای اسلامی شهر ایلخچی با اشاره به اهداء زمینی از سوی مرحوم افشاری از خیران ایلخچی برای احداث مرکزی با امکانات مناسب می‌افزاید: این مکان نیز سال‌هاست که بلاتکلیف مانده و حتی شهرداری و شورای شهر آمادگی خود را در جهت احداث آن به‌صورت مشارکتی به دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده‌اند که متأسفانه تابه‌حال عملی نشده است.

احمدی در پایان سخنانش نظارت بیشتر بر عملکرد درمانی بخش خصوصی را خواستار شده و می‌گوید: مردم از ارائه خدمات درمانی بخش خصوصی ناراضی‌اند و این در حالی است که مراجعه مردم به بخش خصوصی از بی‌اعتمادی آنان به شبکه بهداشت و درمان شهر است و مسئولان با تمهیدات لازم و نظارت بیشتر می‌توانند این بی‌اعتمادی را از میان بردارند.

ساختمان شبکه جامع سلامت ایلخچی تا سال آینده راه‌اندازی می‌شود

بخشدار ایلخچی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات حوزه بهداشت و درمان بخش ایلخچی می‌گوید: شهرستان اسکو به‌عنوان شهرستان پایلوت برای اجرای طرح سلامت در کشور انتخاب‌شده و بر همین اساس در بخش ایلخچی نیز مرکز بهداشت درمان به شبکه همگانی سلامت ارتقاءیافته و علاوه بر ارائه خدمات پزشکی و اورژانسی، با استقرار پزشک متخصص در شبکه نسبت به ارائه خدمات بهتر به هم‌وطنان اقدام شده و دو مرکز بهداشت درمان زیرمجموعه این شبکه نیز در شهر ایلخچی تعریف‌شده که تا سال آینده یکی در شبکه مستقر و دیگری در نقطه دیگر شهر برای ارائه خدمات بهداشتی افتتاح خواهد شد.

علی مردی با اشاره به اینکه اکنون شاهد اضافه شدن پزشکان متخصص و کادر درمانی مجرب به این شبکه هستیم، می‌افزاید: در تلاش برای راه‌اندازی مرکز سلامت شماره دو در این شهر هستیم و افتتاح ساختمان جدید شبکه جامع سلامت ایلخچی نیز در دست بررسی است که به‌صورت مشارکتی توسط شبکه جامع سلامت شهرستان اسکو، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و شهرداری ایلخچی اجرا خواهد شد و بر اساس وعده‌های داده‌شده تا یک سال آینده افتتاح خواهد شد تا با ارائه امکانات بیشتر شاهد کم شدن مشکلات بهداشت و درمان در بخش ایلخچی باشیم.

مرکز دوستدار سالمند در ایلخچی افتتاح می‌شود

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسکو نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در منطقه ایلخچی یک مرکز شبانه‌روزی و یک مرکز بهداشتی درمانی در جزیره اسلامی سرای وجود دارد و همچنین در این منطقه سه پایگاه فوریت‌های پزشکی در حال فعالیت است که یکی از آن‌ها در شهر ایلخچی و دو پایگاه نیز در روستاهای سرای و خورخور استقراریافته‌اند.

هاشمی اقدمی در ادامه از احداث مرکز سلامت شماره دو نیز خبر داده و می‌افزاید: در راستای برقراری عدالت در دسترسی و پوشش همگانی خدمات سلامت در منطقه، مجتمع سلامت شماره دو ایلخچی در ورودی این شهر احداث خواهد شد که می‌تواند بخشی از مشکلات سلامت و بهداشت را حل می‌کند و همچنین تجهیزات رادیولوژی، دندان‌پزشکی، در این مجتمع پیش‌بینی‌شده است.

هاشمی در پایان این گفتگوی کوتاه با اشاره به افتتاح مرکز دوستدار سالمند در شهر ایلخچی خاطرنشان می‌کند: این مرکز خدمات بهداشتی درمانی و رفاهی به سالمندان عزیز ارائه خواهد کرد که فضاسازی مشکل فعلی این مرکز است و امیدواریم با رفع این مشکل درنهایت تا سه ماه آینده مرکز دوستدار سالمند در شهر ایلخچی افتتاح شود.

خبرنگار: سعید رنجبر پرنیاء